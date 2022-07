Tots dos candidats amb el moderador del debat. Foto: Cercle d'Economia



Els candidats a la presidència del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola i Rosa Cañadas, van enfrontar el passat 6 de juliol les seves respectives visions del Cercle d'Economia i van mostrar les seves diferents visions sobre el pes específic de l'entitat a la societat civil i al debat públic sobre Barcelona, Catalunya i Espanya. Tots dos han presentat els principals punts dels respectius programes en el marc de l'únic debat electoral entre ells organitzat pel Cercle abans de les eleccions, previstes per al 12 de juliol.

Cañadas ha dit que el Cercle d'Economia "s'hagi retret els últims anys" al debat públic i ha demanat acostar-se a les institucions europees. "Hem perdut una mica de veu i, no ens equivoquem, que vingui Ursula Von der Leyen és fruit de molts anys de feina", va apuntar, mostrant la seva satisfacció per la presència de la líder europea.

Per part seva, Guardiola ha assegurat que els grans reptes de l'entitat han de ser "aconseguir més participació dels socis" en la construcció del pensament del Cercle i "moure-la cap a on s'ha mogut la societat civil". El conseller delegat de Banc Sabadell va defensar el llegat del Cercle i ha assegurat que requereix "continuïtat, afecte i esforç per engrandir-lo", a més d'apuntar que l'entitat ha de tenir la màxima veu possible a Europa.