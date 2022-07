Des d'aquest divendres 8 de juliol ja es pot sol·licitar el xec de 200 euros per a treballadors, autònoms i aturats amb rendes baixes. Es pot accedir a aquest ajut des de la pàgina web de l'Agència Tributària (emplenant un formulari) i, segons expliquen des del Govern, s'abonarà entre el setembre i el final d'aquest 2022 . En total, l'executiu destinarà 540 milions a aquesta ajuda , que es donarà en un pagament únic, i que es calcula que rebran prop de 2,7 milions de persones.

Per accedir a l'ajuda, els beneficiaris han de viure a llars on la suma de les rendes que percebin els convivents no superés els 14.000 euros el 2021.

Els beneficiaris han de viure a Espanya en la data d'entrada en vigor de reial decret llei (27 de juny de 2022), i haver tingut la residència en territori espanyol de manera continuada durant, com a mínim, l'any anterior.

No podran rebre l'ajut als qui ja cobrin l'ingrés mínim vital o rebin pensions del règim general i els règims especials de la Seguretat Social o pel règim de classes passives de l'Estat.