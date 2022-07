El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha rebut 350 avals a la seva candidatura per seguir al capdavant de la patronal de cara a les properes eleccions de l'entitat el 18 de juliol, superant els 50 necessaris per presentar-se. Un dels noms que van a la llista que lidera Sánchez Llibre és la Directora de Comunicació de Caixabank, María Luisa Martínez Gistau.

Ho ha anunciat aquest 8 de juliol, a l'acte de presentació dels suports a la seva candidatura per revalidar la presidència de l'entitat, celebrat a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. La seva candidatura compta amb 2.000 vots a l'assemblea general de Foment, del total de 2.600 del seu ecosistema electoral, fet que suposa un 70% de vots a favor perquè l'actual president segueixi liderant l'entitat.

Sánchez Llibre, que ha mostrat una "enorme satisfacció" per aquestes xifres, ha explicat els punts del seu programa electoral, basats principalment a liderar i contribuir a la resposta econòmica per a Catalunya davant la crisi geopolítica internacional. També ha manifestat la seva voluntat que Foment del Treball tingui la capacitat d'influir "en totes les decisions econòmiques que es puguin prendre a les diferents administracions públiques per millorar la competitivitat del teixit empresarial" català.

PUJADA SALARIAL QUAN ES PUGUI



Ha assegurat que la patronal pretén "liderar un pacte de solidaritat que doni oportunitats econòmiques per sortir amb força de l'huracà econòmic que ve", fent referència al pacte de rendes que s'està intentant negociar entre Govern, sindicats i patronals.

Preguntat per les protestes de la UGT i CC.OO. pel bloqueig de les negociacions sobre la pujada dels salaris a Catalunya, ha defensat que hi ha voluntat de pujar els salaris per part de les empreses, però que s'ha de fer "a mesura que puguin", perquè altrament significaria segons ell tenir de tancar per a moltes.

"No cal oblidar que moltes empreses treballen amb pèrdues", ha ressaltat, a més d'asseverar que no hi haurà més remei que arribar a un pacte sobre aquesta pujada salarial entre administracions.