El president de Criteria Caixa i de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé | @ep

L' Institut Mundial de Caixes d'Estalvis i Bancs Minoristes (WSBI, per les sigles en anglès), presidit per Isidre Fainé i que compta amb CECA entre els principals membres , ha clausurat aquest 8 de juliol a París el 26è Congrés Mundial amb el focus lloc en els avenços en matèria de finances sostenibles en el marc de la complexa conjuntura actual. Una de les conclusions del congrés ha estat l'aposta per les finances sostenibles i inclusives .

Durant els dos dies del congrés, els seus membres han aprovat la Declaració de París 2022, un document que diu apostar per "les finances sostenibles per garantir la resiliència econòmica de les comunitats on operen".

El document va més enllà i diu que vol promoure les finances sostenibles transfrontereres , però també reduir els costos de compliment. Davant la necessitat d'un llenguatge comú, que faciliti la comparabilitat i eviti la duplicació d'esforços, la Common Ground Taxonomy (CGT) UE-Xina és un primer prometedor pas en la direcció correcta.

Fainé, president de WSBI, de la Fundació Bancària “la Caixa” i de CECA, va inaugurar la trobada afirmant que “ sentir i actuar de manera socialment responsable està indissolublement lligat a la nostra identitat. El fet és que vam néixer així, forma part del nostre ADN , i és la nostra vocació: Tot això es tradueix en la nostra manera de fer banca, que és fonamentalment diferent a la d'altres actors del sector i, a més, és rendible, eficient i justa ”, al seu parlament inicial davant més de 200 participants.

Com a esdeveniment paral·lel al Congrés, es va presentar el programa Scale2Save (S2S) que, després de sis anys en actiu, arribarà al final el proper 31 d'agost. Aquest programa, desenvolupat per WSBI en aliança amb la Fundació Mastercard, ha volgut fomentar la inclusió financera a través de l'establiment de comptes d'estalvi bàsics a països en vies de desenvolupament i projectes d'educació financera , aconseguint així superar les barreres que afronta gran part de la població d'aquests països a l'accés als serveis financers.