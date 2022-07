Retrocés en la creació d'empreses en els darrers dos mesos | @ep

La creació de noves empreses no està passant pel millor moment. De fet, segons dades de l' Institut Nacional d'Estadística (INE) , el nombre de noves societats mercantils ha caigut un 4,6% al maig respecte del mateix mes de l'any passat. Aquestes dades reflecteixen una situació gens bona per a l'economia espanyola. La creació d'empreses ja encadena dos mesos consecutius de reculades interanuals després que el mes d'abril disminuís un 8,2%.

Una altra dada interessant és la quantitat de diners que es van subscriure per constituir noves societats creades al maig. Segons informa El Economista , un total de 376 milions d'euros es van utilitzar per crear les noves empreses. Aquesta xifra suposa un 12,9% més que el mateix mes del 2021, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 41.183 euros, va avançar un 18,3% interanual.

Al mateix temps que va disminuir la creació de societats, al maig va augmentar lleugerament la dissolució d'empreses , un 0,3% respecte al mateix mes de l'any passat, fins a un total de 1.728. Així, cada dia del mes de maig van deixar d'operar a Espanya 56 empreses.

Evolució anual del nombre d'empreses actives a Espanya @epdata

Els cinc primers mesos de l'any s'han constituït un 0,6% menys d'empreses que el mateix període del 2021 i han desaparegut un 7,6% més de societats. De les 1.728 empreses que van tancar les portes al maig, el 76,3% ho van fer voluntàriament, el 8,4% per fusió amb altres societats i el 15,3% restant per altres causes sense especificar.

El 20,3% de les societats mercantils que es van crear el cinquè mes de l'any es dedicaven al comerç i el 15,7% a activitats immobiliàries, financeres i assegurances. Pel que fa a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, els percentatges més grans es donen en comerç (19,4%) i construcció (18,3%). Per part seva, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va baixar un 2,6% al maig, fins a les 2.454 empreses. El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 1.570,5 milions d'euros, xifra un 38,6% superior a la del maig del 2021, mentre que el capital mitjà va ser de 639.987 euros, un 42,3% més.

COMUNITATS AUTÒNOMES AMB MAJOR CREACIÓ D'EMPRESES

Les comunitats que van crear més empreses al maig van ser Catalunya (1.977 societats), Madrid (1.944) i Andalusia , on es van crear 1.544 empreses. Les regions que menys societats van constituir el cinquè mes de l'any van ser la Rioja (35), Cantàbria (72) i Navarra (84).

Només tres comunitats autònomes van crear al maig més empreses que en el mateix període de l'any passat: les Balears (+30,4%), Catalunya (+4,6%) i el País Valencià (+1,9%). Els descensos anuals més importants es van produir a Múrcia (-27,7%), Extremadura (-25,8%), el País Basc (-23,7%) i Madrid (-9,7%), les úniques quatre comunitats autònomes amb caigudes de dos dígits.

Variació anual del nombre d'empreses actives a Espanya | @epdata

Atenent les societats mercantils dissoltes, les comunitats amb major nombre de dissolucions al maig van ser Madrid (538), Andalusia (288) i el País Valencià (167). Per contra, les comunitats autònomes amb menys societats mercantils dissoltes van ser Navarra (0), la Rioja (17) i Extremadura (21).

Deu comunitats van elevar el nombre de dissolucions empresarials al maig, principalment Astúries (+69,6%), La Rioja (+30,8%) i Canàries (+18,5%), mentre que set el van retallar, especialment Navarra (- 100%), les Balears (-44,2%) i Aragó (-30%).