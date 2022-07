Un pis de lloguer. Foto: Europa Press

Segons les dades de l'informe semestral de preus de lloguer del portal pisos.com, el pis tipus a Catalunya va registrar el juny del 2022 un preu mitjà de lloguer d'11,78 euros per metre quadrat, fet que va suposar un increment semestral del 6,22%, el quart més alt d'Espanya. Respecte al juny del 2021, l'ascens va ser de l'11,10%, el repunt nacional més gran. Mensualment, va caure un 0,08%, la retallada més contingut del país, mentre que trimestralment va créixer un 3,70%, sent el tercer increment nacional més cridaner.

D'aquesta manera, Catalunya se situa com la tercera comunitat autònoma amb un preu més gran del metre quadrat. Només la Comunitat de Madrid (13,38 €/m²) i les Illes Balears (12,09 €/m²) superen el preu mitjà superat l'equador d'aquest any . Per la seva banda, l'habitatge de lloguer a Espanya va tenir el juny del 2022 un preu mitjà de 10,22 euros per metre quadrat. Aquesta xifra va marcar un descens mensual del –0,10% i una pujada trimestral del 0,17%, semestral del 2,40% i interanual del 6,13%.



Segons Ferran Font, director d'Estudis de pisos.com , "les rendes del lloguer estan demostrant la seva puixança en un moment en què l'accés a l'habitatge és complicat a causa de la inflació creixent". El portaveu del portal immobiliari revela que una de les raons que expliquen que ara sigui més car ser llogater que fa un any és que “l'habitatge en venda també s'ha encarit, així com les hipoteques, i això fa que els plans de molts potencials compradors s'endarrereixin, cosa que pressiona el mercat de l'arrendament". Font indica que "la rotació d'inquilins no es renova, cosa que limita l'oferta disponible". A més, l'expert assenyala que "com més s'allargui la incertesa econòmica, més es dispararan els preus".