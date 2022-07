El president de la Fundació la Caixa, Isidre Fainé / Europa Press

Fundació la Caixa està "molt pendent" dels indicadors que adverteixen del "risc d'una crisi econòmica a mesos vista" i, per tant, també del "possible augment de les desigualtats socials".

Segons ha informat el subdirector general de la Fundació 'la Caixa', Marc Simón, aquest dilluns en roda de premsa, "els canvis econòmics van molt ràpid, a causa de la inflació i l'augment del cost alt de l'energia, indicadors que apunten a una crisi econòmica a mesos vista ia un risc molt clar de l?increment de la desigualtat social".

Davant d'aquest escenari, ha afegit Simón, "Fundació 'la Caixa' està molt a sobre de la situació per veure com aquesta evoluciona i intentar acompanyar el tercer sector perquè aquest pugui atendre les necessitats dels més vulnerables amb la pressa que requereix".

En concret, el subdirector general de Fundació 'la Caixa' ha recordat que “el que va començar a fer créixer el nombre de persones en situació de vulnerabilitat va ser la tancada per la COVID-19 atès que moltes famílies tenen una economia informal i si no poden sortir al carrer no tenen ingressos". Tot i que, ha apuntat, també han influït en l'increment de persones i famílies en risc de pobresa el fet que "tot i haver aprovat l'augment de l'Ingrés Mínim Vital, aquest ha arribat només a una part de la població, no a tota la que ho necessita".

"És impossible, en qualsevol cas, que Fundació 'la Caixa' faci de termòmetre de quantes famílies hi ha actualment en risc de pobresa o exclusió social a tot Espanya, perquè on més famílies i persones atén en aquests moments, només ofereix resposta al 10 o al 15% dels que estan en aquesta situació", ha assenyalat Simón, que, ha posat en valor que "malgrat tot el que ha viscut a la pandèmia, s'han concedit ajudes extres a l'atenció familiar i, després de la caiguda del ocupació a l'hostaleria, s'han buscat nous sectors, com el de neteja d'hospitals i centres sociosanitaris perquè persones amb discapacitat o trastorn mental i col·lectius vulnerables puguin continuar incorporant-se al món laboral”.

En aquesta línia, i davant del fet que el nombre de menors que es troben en situació de pobresa segueixen augmentat, ha celebrat també que la Unió Europea aprovés el març passat la Garantia Infantil Europea, una iniciativa per combatre la pobresa infantil i les seves conseqüències . També, el fet que la Fundació 'la Caixa' hagi estat confirmada recentment per continuar sent organisme intermedi de gestió de fons europeus durant el període 2023-2029, perquè "això suposarà gestionar 90 milions d'euros de fons europeus que, sumats als 42 que aportarà l'entitat, permetrà continuar lluitant contra la pobresa infantil i integrar col·lectius vulnerables al món laboral".

Així mateix, i per evidenciar que la Fundació 'la Caixa' "està molt pendent" dels indicadors que adverteixen del "risc d'una crisi a uns mesos vista que pugui incrementar encara més les desigualtats", Simón ha posat en valor que "es ha augmentat la dotació global de les Convocatòries del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials fins a 38,4 milions d'euros”. "L'objectiu és intentar acompanyar les famílies en situacions de desigualtat, ajudant el tercer sector que les atengui amb la pressa que requereixen", ha acabat dient.

Finalment, la directora territorial de CaixaBank a les Balears, Maria Cruz Rivera, per part seva, ha puntualitzat que "tot i que s'han rebaixat les previsions de creixement per a la Comunitat, igual que per a la resta de l'Estat, el creixement previst per a les Illes se situa per sobre de la mitjana estatal, gràcies a la recuperació del sector turístic”.