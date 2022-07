El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre / Europa Press

Josep Sánchez Llibre continuarà sent el president de Foment del Treball fins al 2026 després que cap opositor presentés la seva candidatura abans d'aquest dilluns, data límit per fer-ho.

Les eleccions s'havien de celebrar el 17 de juliol, però davant la manca d'epositors, no seran necessaris els comicis. Per tant, aquell mateix dia es reunirà la junta directiva de Foment per ratificar Sánchez Llibre com a president durant quatre anys més i per formalitzar la nova junta.

Sánchez Llibre va iniciar la seva etapa com a president de Foment el 2018 i tindrà l'oportunitat d'exercir el càrrec durant quatre anys més.