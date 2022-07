El preu de la llum per als clients vinculats al mercat majorista pujarà aquest 12 de juliol un 1,53% respecte al dilluns 11, fins a 303,07 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades de l'operador del mercat ibèric de Energia (OMIE). El preu no superava la cota dels 300 euros/MWh des del passat 10 de març, la mateixa setmana en què es va assolir el rècord de la sèrie històrica i que va tenir lloc el passat 8 de març amb 544,98 euros/MWh, un registre que es va donar en el marc de l'espiral alcista de la cotització del gas a causa de la invasió russa d'Ucraïna a finals de febrer.

Aquest preu per als clients del PVPC és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l'aplicació de l'excepció ibèrica per topar el preu del gas per a la generació delectricitat.

A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista se situa aquest dimarts en 155,71 euros/MWh, cosa que suposa al voltant de 2 euros menys que el preu per ahir (157,54 euros/MWh).

El preu màxim de la llum del dia es registrarà entre les 9 i les 10 de la nit, amb 201,6 euros/MWh, mentres que el mínim, de 123,55 euros/MWh, s'ha donat entre les 4 i les 5 del matí.

A aquest preu del pool se suma la compensació de 147,36 euros/MWh a les gasistes que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, tot i estar a el mercat lliure, tenen una tarifa indexada.