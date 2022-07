El SIL tornarà al juny de l?any que ve a Barcelona. Foto: SIL

El Saló Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) , organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , celebrarà el seu 25è aniversari del 5 al 8 de juny de 2023. El SIL, que va néixer el 1998 com un simposi que es va celebrar a la Casa Llotja de Mar de Barcelona i va donar pas a l'any següent a la primera fira logística celebrada al nostre país, ha aconseguit posicionar-se com una de les fires mundials més grans de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain, i com el referent del sector a Espanya, la Mediterrània i Amèrica Llatina.

A la darrera edició del SIL, celebrada del 31 de maig al 2 de juny d'aquest any, es va arribar als 12.152 assistents de 81 països diferents. A més, va ser una gran oportunitat de creació de negoci amb un Cercle Networking dividit en Cercle Logístic, Cercle Retail i Cercle Start-ups que va generar més de 6.620 contactes.

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha destacat que “ ens enorgulleix assolir els 25 anys des de l'inici del saló en plena forma. En els darrers anys el sector ha demostrat el seu paper clau per al correcte funcionament de l'economia i en l'edició d'aquest any hem posat en valor l'important potencial de creixement que té” .

Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB i de SIL, destaca que “la fira ha tingut molt bona acollida des dels seus inicis. El sector valora la feina que fem per organitzar aquesta trobada anual que, per a molts, s'ha convertit en una oportunitat anual única per donar a conèixer i fer créixer la seva empresa”. "El sector i l'economia han viscut una gran transformació al llarg de tots aquests anys i SIL es caracteritza per innovar, buscant evolucionar juntament amb els diferents agents logístics", afegeix.

Des del 1998 el CZFB ha celebrat de forma ininterrompuda diferents esdeveniments amb l'objectiu de potenciar, fer créixer i evolucionar el sector de la logística. De fet el 2020 i 2021, davant la impossibilitat de celebrar esdeveniments presencials a causa de la pandèmia, el CZFB va donar cabuda a la logística amb un vertical propi a la Barcelona New Economy Week (BNEW), esdeveniment que aquest any assolirà la tercera edició del 3 al 6 doctubre.