Acord entre Pepsi i Iberdrola / Iberdrola

Iberdrola i PepsiCo han signat un acord de col·laboració per segellar el seu compromís amb la transició energètica i la sostenibilitat. Aquest acord està enfocat cap a la compravenda d'energia a llarg termini (PPA, Power Purchase Agreement ), pel qual l'elèctrica subministrarà electricitat 100% renovable a tots els centres a Espanya i Portugal de la multinacional de begudes i alimentació. Aquest acord entrarà en vigor l'1 de gener del 2023.

Iberdrola proporcionarà energia verda a 11 instal·lacions de PepsiCo. Entre elles, hi ha les plantes de producció a Espanya (begudes a Àlaba, snacks a Burgos i gaspatxo Alvalle a Múrcia) i una altra de snacks també a Carregado (Portugal). També s'inclouen a l'acord els dos grans centres logístics de Burgos i València a més de delegacions comercials a Vitòria, Pamplona, Palma de Mallorca i oficines de Vitòria i Barcelona.

L'origen de l'energia renovable es troba a la planta fotovoltaica Francisco Pizarro, que Iberdrola està desenvolupant entre els municipis extremenys de Torrecillas de la Tiesa i Aldeacentenera, a Càceres. La instal·lació, que entrarà properament en funcionament, evitarà l'emissió a l'atmosfera de més de 150.000 tones de CO2 a l'any. Gràcies als 590 megawatts (MW) de capacitat instal·lada, la planta es convertirà en la fotovoltaica més gran d'Europa i generarà l'equivalent a l'energia necessària per abastir 334.000 llars a l'any.

Aquest projecte s‟emmarca dins de l‟estratègia d‟inversió en projectes de generació d‟energia renovable d‟Iberdrola a Espanya, així com de la seva aposta pels contractes bilaterals, com a via per promoure el subministrament d‟energia a preus competitius i estables entre grans clients, compromesos amb la descarbonització.

"Ens enorgulleix formar part del desenvolupament de projectes com aquest que estan transformant el present i el futur energètic del nostre país i que estan completament alineats amb el nostre objectiu per assolir les zero emissions netes el 2040", destaca Marta Puyuelo, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de PepsiCo al Sud-oest Europa. Afegeix, a més, que aquesta “és una de les moltes iniciatives que estem duent a terme en el marc de PepsiCo Positive, la transformació integral de la nostra companyia amb la sostenibilitat al centre”.

Per part seva, Sergio Hernández de Deza, director de Grans Clients i Solucions Industrials d'Iberdrola ha destacat que “els acords de compravenda d'energia verda a llarg termini obren moltes oportunitats per al desenvolupament de projectes renovables que permetin accelerar la transició energètica per reduir la dependència dels combustibles fòssils. Els PPAs han esdevingut una eina òptima per a la gestió del subministrament elèctric de grans clients consumidors que comparteixen el nostre compromís amb un nou model econòmic més net i sostenible”.

L'aliança entre les dues companyies contribueix a potenciar les inversions sostenibles a Espanya i Portugal de la mà de dues empreses referents al seu sector.

PEPSICO POSITIVE

L'objectiu de PepsiCo és reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) en més d'un 40% per al 2030 i assolir zero emissions netes per al 2040, una dècada abans del que estableix l'Acord de París.

En concret, PepsiCo planeja reduir les emissions GEI en les seves operacions directes (abast 1 i 2) en un 75%, i en les operacions indirectes (abast 3), en un 40% per al 2030. En conjunt, s'espera que aquesta acció contribueixi a reduir en més de 26 milions de tones mètriques les emissions de GEH, l'equivalent a eliminar més de cinc milions de cotxes de les carreteres durant un any.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins de PepsiCo Positive , la nova estratègia amb la sostenibilitat al centre a través de la qual la companyia està accelerant la seva transformació per promoure un impacte positiu tant al planeta com a les persones. Pep+ impulsa l'acció i el progrés a través de tres pilars clau del negoci: agricultura, cadena de valor i marques positives.

L'ENERGIA VERDA D'IBERDROLA

Iberdrola va apostar ja fa 20 anys per una estratègia de creixement sostenible basada en l'electrificació. La companyia té previst invertir 150.000 milions d'euros fins al 2030 en energies renovables, xarxes elèctriques i emmagatzematge energètic per romandre així al capdavant la revolució energètica.

Aquesta aposta pionera ha permès al grup Iberdrola convertir-se en un líder energètic global, amb més de 38.300 MW verds instal·lats dels quals 19.300 MW són a Espanya (2.200 MW solars).

La companyia té com a objectiu assolir la neutralitat en carboni abans del 2050 i reduir la seva intensitat d'emissions a nivell global a 50 gCO2/kWh el 2030, i ja ha arribat a Europa una intensitat d'emissions de 60gCO2/kWh, gràcies al seu compromís amb la transició energètica i l'Acord de París.