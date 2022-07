La jubilació anticipada és una decisió que moltes persones prenen/ @EP

L'edat ordinària de jubilació el 2022 és de 66 anys i 2 mesos, encara que està previst allargar aquesta edat fins als 67 de manera progressiva fins al 2027. No obstant això, també és possible jubilar-se als 65 si s'acredita un període de cotització de, al menys, 37 anys i 6 mesos. En aquest sentit, aquest temps mínim de cotització s'anirà incrementant fins a assolir els 38 anys i 6 mesos el 2027.

Els requisits que s'exigeixen als treballadors per poder acollir-se a alguna de les modalitats de jubilació anticipada sol canviar cada any a causa de l'edat ordinària de jubilació, que des de la reforma de les pensions del 2011 va augmentant progressivament.



Per a la jubilació anticipada es permeten avenços d'un màxim de 2 anys respecte a l'edat ordinària de jubilació, per la qual cosa només podran sol·licitar-la aquells treballadors que tinguin 63 anys o bé 64 i dos mesos, depenent del nivell de cotització.

Aquests han de tenir un mínim de 35 cotitzats, dels quals dos s'han de donar entre els 15 previs a la sol·licitud de la jubilació (per al còmput global en serveix un de la 'mili' o prestació social substitutòria).

Cal accedir a la jubilació des d'una situació d'alta (o assimilada) a la Seguretat Social i la pensió resultant tingui una quantia superior a la quantia mínima de les pensions.

En aquesta modalitat de jubilació es permeten bestretes de fins a 4 anys respecte a l'edat ordinària, per la qual cosa és possible per a treballadors amb almenys 61 anys o 62 anys i dos mesos. En tot cas, la cotització no pot ser inferior a 33 anys (aquí també serveix un any de la mili o prestació social substitòria), dels quals dos han de tenir lloc en els 15 previs a la sol·licitud de la jubilació.