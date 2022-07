Aqualia ha estat un dels projectes més destacats del primer semestre. Foto: CaixaBank

CaixaBank és l'entitat líder en finançament sostenible a Europa durant el primer semestre de l'any, segons la classificació de Refinitiv, que situa al banc en la primera posició del rànquing EMEA Top Tier Green & ESG-Linked Loans. Refinitiv ha considerat 7.327 milions de dòlars en un total de 46 operacions per a l'elaboració del seu rànquing, els procedents de les operacions en què CaixaBank és considerada per aquesta plataforma com a entitat de màxima rellevància o top tier lender.



Entre gener i juny de 2022, la divisió de Banca Corporativa, Institucional i Internacional de CaixaBank (CIB&IB) ha concedit més de 9.500 milions d'euros a finançaments sostenibles, un 28% més que el mateix període de l'any anterior.



Una part rellevant del finançament sostenible s'ha formalitzat sota el format de préstecs sostenibles (ESG-Linked), que vinculen el tipus d'interès del finançament a objectius sostenibles (KPIs o Ratings ESG). En aquesta categoria, CaixaBank ha liderat alguns dels finançaments més destacats a Espanya i Europa, com el primer finançament sostenible en el sector marítim nacional amb Baleària o el primer en el sector tèxtil espanyol formalitzat amb Mango, així com amb empreses internacionals com Sonae Arauco, ASTM i A2A. En totes aquestes transaccions, CaixaBank ha actuat com a Coordinador i Agent de Sostenibilitat.

LÍDERS EN FINANÇAMENT VERD A EUROPA

D'altra banda, CaixaBank s'ha col·locat també al capdavant del finançament verd a Europa en aquest mateix període, segons la League Table Green Use of Proceeds Top Tier Lender de Bloomberg, una de les agències d'informació financera de major prestigi. Segons aquest rànquing, CaixaBank va finançar 1.800 milions de dòlars en 10 operacions. Segons Bloomberg, CaixaBank ha ascendit fins a la segona posició mundial en finançament verd, darrera de Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Entre les operacions que s'han fet entre gener i juny de 2022 destaca la d'Aqualia que ha estat la de major volum realitzat a Espanya aquest any, o els préstecs verds i socials a Avalon i Ares per al desenvolupament immobiliari dels dos primers lots del Pla VIVE de la Comunitat de Madrid. En els finançaments verds i socials, l'ús de fons va destinat a projectes elegibles amb impacte mediambiental i social directe. CaixaBank ha continuat innovant, estructurant sota un format verd productes de banca transaccional, com amb les Línies de Finançament Trade o Garanties Verds amb clients com Greenergy, Opdenergy o FRV (Fotowatt).

EL NOU PLA ESTRATÈGIC PRIORITZA LA SOSTENIBILITAT

En el marc del nou Pla Estratègic 2022-2024, CaixaBank estableix com una prioritat estratègica ser referent a Europa en sostenibilitat, per a la qual cosa ha fixat com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles que impulsin la transició sostenible de les empreses i la societat. CaixaBank compta amb uns altres compromisos que donen resposta a les ambicions del seu pla de Banca Sostenible 2022-2024. En l'eix ambiental el banc s'ha compromès a avançar en la descarbonització de la cartera per assolir zero emissions en 2050 i té previst publicar els seus objectius l'octubre de 2022. En el social, destinar més de 3.500 milions d'euros en nova concessió de microcrèdits i impactar a més de 413.000 beneficiaris a través del seu banc social MicroBank i en l'eix de governança l'objectiu és assolir un 42% de dones en posicions directives.

D'aquesta manera, els 9.500 milions d'euros de finançament sostenible durant els sis primers mesos de l'any de CIB&IB formen part d'aquest compromís de mobilitzar 64.000 milions d'euros en finançament sostenible durant el període comprès entre 2022 i 2024.