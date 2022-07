Els candidats a la presidència del Cercle d'Economia, Rosa Cañadas i Jaume Guardiola / Europa Press

El Cercle d'Economia ja té nou president: Jaume Guardiola. L'ex banquer s'ha imposat clarament a les eleccions celebrades aquest dimarts i ha aconseguit convertir-se en el 20è president de la institució, pel davant de Rosa Cañadas, la seva rival a les urnes.

Guardiola ha obtingut 634 vots (70,8%), mentre que Cañadas va quedar-se només amb 243 vots (27,2%), en unes eleccions on la participació ha estat del 76,1% del cens electoral (895 vots). Des de les 10h del matí fins a les 19h de la tarda, s'hi van presentar 330 socis a la seu per exercir el seu dret de vot, i s'hi van presentar 565 delegacions de presentació.

“Per mi el Cercle d’Economia té un rol molt important per a la societat catalana. Aquest país, com deia Vicens Vives, està en un procés de redireccionament. Crec que el Cercle és una institució amb la força, el prestigi, el rigor intel·lectual i la capacitat de tractar els temes fonamentals i d’ajudar a contribuir al país”, comentava Jaume Guardiola després de sortir guanyador d'aquestes eleccions.

Per la seva banda, Rosa Cañadas ha volgut felicitar Jaume Guardiola per la seva victòria i ha volgut agrair al seu equip. "Per primera vegada en tota la història del Cercle, hem obert una conversa sobre el model d'entitat que desitge, i en el qual hi creiem", explicava Cañadas. A més, ha demanat a la nova junta que "tingui en consideració" algunes de les propostes que ella havia proposat. "Confio en què la veu dels socis que han expressat la necessitat de renovació, amb els valors que sempre han fet del Cercle un espai tan únic i singular, siguin presos en consideració", concloïa Cañadas.

En els pròxims dies, Jaume Guardiola convocarà una Junta Directiva per fer efectiu el seu mandat i iniciar la legislatura del següents tres anys.