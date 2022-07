Un grup de Joves passejant per Madrid/@EP

La convocatòria per sol·licitar el bo jove ja ha estat oberta a comunitats com Catalunya, Astúries, el País Valencià, Extremadura i Galícia. El gener de 2022 va entrar en vigor aquest ajut econòmic aportat pel Govern, que afecta joves de 18 a 35 anys, espanyols o europeus (inclòs Suïssa) o de tercers països amb residència legal a Espanya, i que poden optar a una ajuda de 250 euros al mes durant dos anys.

Segons l'anàlisi “Impacte del bo jove segons l'oferta i els preus” realitzat per Fotocasa al juny, tan sols el 33% de l'oferta d'habitatges de lloguer de les capitals de província espanyoles compleix el límit de renda dels 600 euros, que és el que està fixat en el bo jove.

En aquest marc, els joves de Barcelona, Palma, Bilbao, València i Madrid tindran menys possibilitats d'optar al bo. En aquestes capitals, i segons les dades de l'informe, pràcticament no hi ha ofertes de lloguer per sota o igual a 600 euros al mes, en un percentatge que no supera l'1%. En conseqüència, els residents més joves en aquestes zones del país no podran gaudir de l'ajuda per pagar les despeses de lloguer.

En aquest context, algunes comunitats han anunciat que establiran el límit del preu fins a 900 euros al mes.

De fet, Catalunya, Andalusia, Madrid i València seran les comunitats que rebran un pressupost més gran. En aquest sentit, i segons Fotocasa, un 71% de l'oferta d'habitatges de lloguer de les capitals de província a Espanya compleixen el límit de renda dels 900 euros, encara que cal assenyalar que aquest límit només és aplicable en el cas de zones amb preus tensionats.

QUÈ HA PASSAT EN EL PRIMER SEMESTRE D'AQUEST 2022

L'oferta d' habitatges de lloguer amb límit de 600 euros de renda s'ha reduït en gairebé sis punts percentuals respecte del gener d'aquest any, especialment a Barcelona i Madrid. Així ho assenyala l'informe, que remarca que a Barcelona l'oferta de 600 euros va passar d'un 0,8% al gener a un 0,13% al juny. Per part seva, a Madrid, aquest percentatge va disminuir d'un 1,4% a un 0,91%. Així mateix, l'oferta de lloguers de 900 euros a Barcelona ha passat del 18% al gener al 9,80% al juny, ia Madrid d'un 29% al 23,87%.

Per contra, no passa el mateix a les capitals de província més barates d'Espanya, com Ciudad Real (461,60€) o Ourense (485,60€). Mentre que, a Ourense l'oferta de 600 euros sí que es redueix en més de 21 punts percentuals (passa de representar el 94% de l'oferta al gener al 70% al mes de juny) i la de 900 euros en aproximadament 7 punts (passant del 99% de l'oferta total de lloguer al 92% del total). En el cas de Ciudad Real, augmenta l'oferta de 600 € en 7 punts (en passar del 79% de l'oferta al 86%) i en el cas de l'oferta de 900 € s'incrementa en 3 punts percentuals en passar al gener de representar el 94% al 97% el juny del 2022.

Gràfic comparatiu del preu dels pisos entre ciutats/ @Fotocasa

Un 33% d'oferta a nivell nacional és una xifra molt escassa, que es va reduint cada cop més per la pujada continuada dels preus del lloguer. Això vol dir que la majoria dels joves que necessiten ajuda se'n quedaran al marge. Sobretot els de les capitals més poblades que presenten els preus més tensionats del país, com és el cas de Madrid, Barcelona, València, País Basc i Palma de Mallorca, on un habitatge de 600€ és pràcticament inexistent. Per tant, perquè la mesura sigui eficaç necessitem que arribi al 100% dels joves que la requereixen.

A més de l'ampliació a 900€ de renda límit, aquest ajut s'hauria d'adjudicar de manera independent a cada jove, segons l'esforç salarial que fa, ja que en algunes capitals es destina més del 50% del sou a pagar la renda.

Per als autors d'aquest informe, la política veritablement eficaç consisteix en el foment de l'habitatge assequible de lloguer, una pràctica que incrementaria l'oferta i, en conseqüència, podria ajudar a contenir els preus del mercat, que actualment estan disparats” i així ho comenta Maria Matos, directora d'Estudis i Portaveu de Fotocasa.

CAPITALS QUE COMPLEIXEN AMB ELS REQUISITS DE LA RENDA MENSUAL

De major a menor, Palència (Castella i Lleó), Ciudad Real (Castella-La Manxa), Càceres (Extremadura), Ourense (Galícia) i Jaén (Andalusia), són les capitals de província l'oferta de vivendes de lloguer de les quals té un preu igual o menor als 600 i 900 euros (vegeu taula, l'ordre de la qual està fixat pel percentatge d'habitatges de lloguer amb preu igual o menor a 600 euros per mes). Aquestes capitals de província són, per tant, les que compleixen més amb els requisits dels bons lloguer.

La capital de província l'oferta de la qual compleix menys els requisits de preu dels bons de lloguer és Barcelona (Catalunya), seguida de Palma de Mallorca (Illes Balears), Bilbao (País Basc), València (Comunitat Valenciana) i Madrid (Comunitat de Madrid). La majoria coincideixen amb les ciutats els preus de lloguer de les quals són més elevats.