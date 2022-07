José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat.. Foto: CaixaBank

El Grup CaixaBank ha estat reconegut amb tres guardons en els premis Awards for Excellence de la revista britànica Euromoney, que cada any destaquen als líders en serveis bancaris en múltiples àmbits al món. En aquest exercici, CaixaBank ha estat elegit com a ‘Millor Banc a Espanya 2022’ i ‘Millor Banc en Responsabilitat Corporativa a Europa Occidental 2022’, mentre que BPI, entitat lusitana que forma part del grup, ha estat reconegut com a ‘Millor Banc a Portugal 2022’.

Entre les fites destacades de CaixaBank entre abril de l’any 2021 i març del 2022, destaquen la integració organitzativa i tecnològica del Grup després de la seva fusió amb Bankia, el reforç del programa d'atenció als sènior, el més complet a Espanya, i el creixement en finançament sostenible, tant en emissió de bons sostenibles com a través del finançament sostenible a corporacions, empreses i particulars, mitjançant fórmules innovadores.

Per al president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, "aquests premis són un reconeixement a la manera de fer banca del Grup, amb un model molt inclusiu, molt pròxim a les famílies i a les empreses, així com a la societat a la qual servim. I són especialment importants en un exercici en el qual, a més de dur a terme un procés d'integració d'enorme calat, hem reforçat el nostre compromís amb la innovació i la sostenibilitat".

Per la seva banda, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha destacat que "aquests guardons internacionals són, sens dubte, resultat del gran compromís i dur treball dels nostres equips, i ens donen noves energies per continuar avançant en els pilars estratègics del banc, centrats en impulsar el creixement del negoci, evolucionar el model d'atenció per adaptar-lo al màxim a les preferències dels clients, i consolidar al banc com el grup financer de referència en sostenibilitat a Europa".