El president de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imatge d'arxiu/@EP.

Garamendi, president de la CEOE , ha començat o la seva intervenció de manera contundent: “Nosaltres pensem que la política econòmica que ha plantejat el Govern no va en la direcció adequada- Tots ens estem prement el cinturó i la majoria de les empreses no poden traslladar la inflació als preus”.



Per això no ha dubtat a criticar el Govern de coalició: "S'obvia que l'estat s'ha aprofitat de la inflació recaptant més de 20 mil milions d'euros".

Pel responsable de la CEOE: “L'Estat som tots, per això tinc dret a dir que es pot gestionar millor, només es parla de la recaptació de les empreses, però no he vist cap mesura d'eficiència de l'Estat. Les empreses som la solució, mai no serem el problema”.