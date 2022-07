Una imatge duna de les ponències. Foto: CZFB

La tercera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW) , impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) se celebrarà a DFactory Barcelona entre els dies 3 i 6 d'octubre de 2022. Està previst que s'hi trobin els principals actors del sector immobiliari a la seva vertical BNEW Real Estate . De fet, ja està confirmat el patrocini i la participació de representants de Servihabitat, Incasòl, Deloitte, Savills Aguirre Newman, JLL, CBRE, Colonial o Accenture, entre d'altres empreses destacades.

L'esdeveniment esdevindrà la principal trobada del sector. S'hi abordaran diferents temàtiques sota temes com macroeconomia, inversió, residencial, commercial real estate, sostenibilitat – Smart cities i Proptech.

L' economista Gonzalo Bernardos , el president d'APCE, Xavier Vilajoana, i el president de l'Associació Nacional d'Agents Immobiliaris d'Espanya, Vicenç Hernández, són alguns dels ponents confirmats per a l'esdeveniment.

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, apunta que "per nosaltres l'immobiliari sempre ha estat un sector clau pel qual hem apostat i seguim fent-ho . BNEW Real Estate s'ha convertit en una trobada de referència per als seus principals actors i ja estem treballant en profunditat per construir un nou BMP que permeti donar resposta als reptes que planteja l'economia postpandèmia”. Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB , ha recordat que "el Consorci fa 26 anys que dóna suport al sector immobiliari de forma ininterrompuda. Sempre hem estat amb el sector, a les verdes ia les madures" i considera que l'esdeveniment és " disruptiu".