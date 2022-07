Ignacio Galán, president d'Iberdrola/@Iberdrola

Iberdrola continua consolidant el seu lideratge en finançament sostenible. El grup ha subscrit avui una nova línia de crèdit lligada a indicadors de sostenibilitat per valor de 2.500 milions d'euros amb 24 bancs de nacionalitats diferents. El cost d'aquesta operació se situa en mínims històrics per a Iberdrola i demostra el suport extern a la companyia malgrat la volatilitat actual dels mercats.

La línia de crèdit té una durada de cinc anys ampliables en dos més i caràcter multidivisa, i està subjecta a dos indicadors de sostenibilitat, la reducció del consum d'aigua utilitzada en la generació d'energia i la valoració assignada a Iberdrola per l'agència independent CDP Water. En base al seu compliment, el marge de l'operació es pot ajustar anualment a la baixa (si es compleixen) o a l'alça (si s'incompleixen).

Iberdrola, conscient de la importància de l'ús de l'aigua en la gestió de la seva activitat, vol contribuir de manera significativa a l' ODS 6: Aigua neta i sanejament. Dos mil milions de persones encara no tenen accés a aigua potable gestionada de manera segura i només el 54% de la població mundial utilitza aigua gestionada de manera segura . Alhora, el canvi climàtic i la transició energètica alteren els patrons d'oferta i demanda de maneres difícils de predir. De fet, es preveu que cada grau d'escalfament global disminueixi els recursos hídrics renovables almenys en un 20% per a un 7% addicional de la població mundial.

En aquest context, el Grup Iberdrola té com a objectiu emetre la major part dels instruments de deute sota un format verd o sostenible. Fins ara, moltes de les línies de crèdit estaven ja enfocades a la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 7 i 13 (energia neta i accessible i lluita contra el canvi climàtic). Amb l'acord subscrit avui, més del 90% de les línies de crèdit de la companyia ja tenen caràcter sostenible.

Es tracta, en conjunt, d'una operació que contribueix a complir el compromís de mantenir una liquiditat adequada, i que ascendia a finals de març del 2022 a més de 21.000 milions d'euros. A l'operació, BBVA ha actuat com a banc agent i coordinador en matèria de sostenibilitat.

Referent global en finançament sostenible

Iberdrola s'ha consolidat com a referent global en finançament sostenible, sent el primer grup mundial en emissió de bons verds, després de ser el 2014 la primera empresa espanyola a obrir aquest mercat. De fet, el 2018 va ser pionera en aquest tipus d'operacions relacionades amb la firmada avui, amb el tancament de l'operació de crèdit més gran sota criteris de sostenibilitat a nivell mundial, per import de 5.900 milions d'euros.

Al tancament de març de 2022 el grup comptava ja amb finançament verd o lligat a criteris de sostenibilitat per un import superior als 41.000 milions d'euros, dels quals més de 16.000 milions corresponen a bons verds.

Aquest enfocament del finançament respon a l'històric pla d'inversions engegat per Iberdrola, que preveu inversions per 75.000 milions d'euros fins al 2025, destinades a duplicar la capacitat renovable, fins als 60.000 MW i situar el valor dels seus actius en xarxes en 47.000 milions d'euros. Un pla que té com a objectiu impulsar la descarbonització de l'economia i, amb aquesta, la reactivació econòmica i la feina.