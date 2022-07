Una torre de tensió alta. Foto: Europa Press

El preu de la llum per als clients vinculats al mercat majorista baixarà aquest 15 de juliol un 3,47% respecte ahir, fins als 300,34 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades provisionals de l'operador del mercat ibèric de Energia (OMIE).

Tot i aquest nou descens, el preu de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista es mantindrà per cinquè dia consecutiu per sobre dels 300 euros/MWh, una xifra a què no s'arribava des del març passat, un mes en què es va registrar el rècord de la sèrie històrica i que va tenir lloc el 8 de març amb 544,98 euros/MWh.

Els alts preus d'aquesta setmana s'expliquen en part per l'onada de calor que afecta tot el país, cosa que implica una demanda més gran i una menor aportació de les fonts renovables (eòlica i fotovoltaica), ia això se sumen les tensions al subministrament de gas en el context de la invasió russa d'Ucraïna i els treballs de manteniment a infraestructures clau, factors que han impulsat el mercat TTF holandès.

Aquest preu per als clients del PVPC és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l'aplicació de l'excepció ibèrica per topar el preu del gas per a la generació delectricitat.

A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista se situa en 147,25 euros/MWh, fet que suposa uns 14,97 euros menys que el preu per ahir (162,22 euros/MWh).

El preu màxim de la jornada es registrarà a les 10 de la nit, amb 184,01 euros/MWh, mentre que el mínim, de 126 euros/MWh, es donarà a les 12 del migdia.