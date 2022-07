Diego Jiménez, CEO de ROI UP Group, i Antonio Juan, director d'Estratègia Digital/ @ROI UP Group

Barcelona se sumarà al conjunt de delegacions que l'equip de ROI UP Group té a tot Espanya. Tal com ha afirmat l'empresa en un comunicat, la plantilla ja supera les 180 persones i compta amb perfils 360º que s'enfoquen a les necessitats del client.

La companyia ofereix serveis 360 en màrqueting digital i compta amb equips multidisciplinaris especialitzats en Màrqueting Automation, SEO & ORM, Producte Digital, Desenvolupament de Programari, Data & Business Intelligence, Creativitat, Social Media, Comunicació i Esdeveniments, entre d'altres. Les seves delegacions s'estenen, a més, per cinc països, incloent-hi Espanya, Portugal, Mèxic, Colòmbia i Brasil.

En els darrers anys l'agència ha desenvolupat DAAS Suite , una plataforma de creació pròpia i fil conductor tecnològic per als seus serveis. A més, l'agència ha vist néixer el primer programa de fidelització basat en NFTs. Aquesta iniciativa té com a objectiu l'atracció i la retenció de talent i rep el nom de ROIyalty Program.

La inauguració de l'equip de Barcelona coincideix amb altres èxits de la companyia durant els darrers mesos, com ara l' obertura de les noves oficines físiques de Madrid. L'equip de Barcelona estarà capitanejat pel publicista Antonio Juan, director d'Estratègia Digital i actual director de ROI UP Catalunya , actuant com un braç estratègic del grup a la regió.

Per ell, l'obertura de la delegació barcelonina no només es planteja com un repte professional, sinó a l'esfera personal: “després de l'última experiència molt centrat en la part de digital mitjana, sortir de la meva zona de confort suposa una gran motivació. He vingut a treballar molt, com sempre, i fer créixer l'operació a Catalunya, però sobretot a gaudir-ho fent ”.

Diego Jiménez, CEO i fundador de ROI UP Group, ha destacat que “comptar amb un equip de professionals tan qualificats i de plena confiança en una ciutat tan creativa i plena de possibilitats com és Barcelona, suposa un gran pas a nivell qualitatiu per a la nostra agència".

Amb aquesta nova delegació catalana, que promet " seguir creixent", ROI UP Group tornarà a comptar amb un equip multi-funció caracteritzat per "la transversalitat i la transparència a l'hora d'assumir tots els projectes" al llarg d'11 anys de treball. D'aquesta manera, continua perseguint una filosofia d'empresa basada en la suma d'esforços per a un semestre que es presenta ple de reptes nous.