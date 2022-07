Calvet defensa que el Port de Barcelona va ajudar a gestionar la pandèmia i demana més autonomia | @ep

El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, ha defensat que el Port de Barcelona ha estat "absolutament imprescindible" per gestionar la pandèmia del Covid-19 perquè ha permès abastir les cadenes de producció, els mercats i els hospitals, i demana al Govern més autonomia de gestió.

En una entrevista al diari ' Via empresa ' aquest dissabte, ha explicat que demana més autonomia perquè el consell administratiu de l'entitat portuària és capaç de "desenvolupar projectes i tirar endavant iniciatives i marcar l'agenda estratègica" en funció de les necessitats.

Preguntat per la Copa Amèrica de Vela que se celebrarà a Barcelona el 2024 , ha defensat que "sense Port de Barcelona , no hi hauria Copa Amèrica ", i ha atribuït l'èxit de la convocatòria a la col·laboració publicoprivada ia la institucional ia la proposta sostenible i innovadora que assegura ha fet el Port .

Ha assenyalat que els creuers representen un percentatge relativament petit del total de turistes que rep la ciutat, ho ha xifrat en un 4% i, segons ell, generen un impacte econòmic de 1.000 milions d'euros a l'any, “perquè els creueristes en gasten uns 230 euros de mitjana al dia, mentre que un turista mitjà gasta entre 60 i 65 euros al dia”.

Pel que fa a la transició energètica i la transformació digital, ha destacat que el pla estratègic té com a objectiu un " port descarbonitzat ", i ha destacat que la inversió pública és de 1.500 milions d'euros per als propers 8 o 10 anys i que a més rep inversions dels concessionaris privats.