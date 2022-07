Un dels tres vols cancel·lats és de Barcelona a París | @ep

Un total de 37 vols de la companyia aèria easyJet s'han endarrerit aquest dissabte i tres han patit la cancel·lació a causa de la vaga dels tripulants de cabina (TCP).

El secretari general d'USO a easyJet, Miguel Galán, ha denunciat que "l'empresa ha mantingut més del 93% de la programació, per la qual cosa s'impossibilita secundar la vaga".

"Sembla que no els importa que estiguem en vaga. Esperem que la situació pugui canviar. Per això, nosaltres mantenim una postura oberta al diàleg", ha assenyalat.

Fins ara, les tres cancel·lacions són vols que sortien des de Palma de Mallorca fins a Berlín; Berlín fins a Palma de Mallorca; i Barcelona fins a París. Per la seva banda, els retards a les sortides s'han produït a Barcelona (5), Màlaga (6) i Palma de Mallorca (10).

En canvi, a les arribades, Barcelona ha patit set retards, Màlaga quatre retards i Palma de Mallorca cinc retards.

Galán ha lamentat que l'empresa hagi recorregut a personal anglès, francès, alemany o italià per cobrir les aturades. "Són esquirols que hi són per operar en vols que no estaven protegits com a serveis mínims", ha afirmat.