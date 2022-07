El 61,5% de les empreses espanyoles de nova creació no arriben als cinc anys de trajectòria. Així ho diuen les dades de l'últim estudi de creixement empresarial de Cepime Situació de les pimes a Espanya.

Cepyme destaca que, malgrat les bones dades quant a emprenedoria, hi ha problemàtiques com que la immensa majoria són microempreses (10 treballadors o menys) i per tant acostumen a ser menys productives. Una altra dificultat és la burocràcia (no les acompanya, segons creu Cepime).

Foto: Cepime

A Europa, únicament Dinamarca i Romania registren un percentatge més alt de mortalitat que Espanya. Portugal lidera aquesta classificació continental amb un 52,7% d'èxit després del primer lustre d'activitat econòmica.