Una torre de tensió alta. Foto: Europa Press

El preu mitjà la llum baixarà prop d'un 6% aquest 18 de juliol, fins a 214,75 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades provisionals de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

Aquest preu per als clients del PVPC és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l'aplicació de l'excepció ibèrica per topar el preu del gas per a la generació delectricitat.

El preu màxim s'ha registrat a les 8 del matí, amb 150 euros/MWh, mentres que el mínim per a la jornada, de 91,27 euros/MWh, es donarà a les 5 de la tarda.