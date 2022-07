El sector del transport viu moments delicats. Foto: Europa Press

Els professionals del transport per carretera no passen pel seu millor moment. Les seves condicions econòmiques es compliquen, sobretot a causa de la pujada del preu dels carburants, i alguns veuen perillar la seva activitat. Així, segons una enquesta feta per Ontruck a més de 130 conductors, 6 de cada 10 consideren que la seva continuïtat laboral no està garantida, en una situació de crisi agreujada per la invasió d'Ucraïna.

Més enllà d'això, el gasoil ha pujat fins a 80 cèntims per litre els últims 12 mesos, i per al 70% dels consultats, assumir aquesta escalada de preus ha suposat deixar d'ingressar com a mínim entre un 25% i un 40%. A més, un de cada quatre del total s'han vist reduir els ingressos més d'un 40%.

"Tenint en compte que parlem d'un sector molt atomitzat, en què un percentatge elevat dels transportistes són autònoms o propietaris de petites flotes, és normal que una reducció d'ingressos d'aquestes dimensions els resulti insostenible, arribant a veure's abocats a tancar el seu negoci. És urgent que s'adoptin mesures d'abast per protegir aquests professionals, la funció dels quals és essencial per al funcionament correcte de l'economia", apunta José Luis Cuadros, director d'Estratègia d'Ontruck.

En aquest context complex que s'arrossega des de fa mesos, el sector del transport per carretera ha adoptat diferents mesures de pressió per fer sentir les seves reivindicacions, com l' atur patronal del març passat. Tot i això, el 69% dels consultats creuen que aquestes mobilitzacions no han tingut l'efecte desitjat, mentre un 25% sí que considera que es van aconseguir resultats. 6 de cada 10 estan disposats a seguir amb les mobilitzacions.