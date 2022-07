Una foto del nou director d'Inversions. Foto: CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha anunciat la incorporació d'Iñaki García com el seu nou director d'Inversions, càrrec de nova creació que tindrà la responsabilitat d'analitzar i fer el seguiment de les inversions de l'entitat. Entre les inversions més destacades que ha de dur a terme el CZFB destaquen la segona fase de DFactory Barcelona i el desenvolupament del projecte New Post Barcelona a l'edifici de Correus, a més de les pròpies del polígon Industrial de la Zona Franca o d'altres actius immobiliaris de l'entitat.

Abans del seu nou nomenament, García treballava a IGB Ibérian Consulting amb una clara orientació a resultats, analitzant la rendibilitat i viabilitat i direcció de projectes d'inversió i de negoci. Prèviament a aquesta feina, havia estat de director gerent a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS).

Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha destacat que "estem fermament compromesos amb atraure el millor talent, no només a la ciutat de Barcelona, sinó també a la nostra entitat, per la qual cosa aquest nomenament suposa un altre pas endavant per al CZFB" i ha assegurat que "estem convençuts que exercirà una tasca excel·lent i dotarà la nostra entitat de més eficiència en tot el procés per l'impuls de la innovació com a impulsors de la nova economia que som".