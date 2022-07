El president d?Iberdrola, Ignacio Galán, i el primer ministre de Portugal, Antonio Costa.

El Primer ministre de Portugal, António Costa , i el president d'Iberdrola, Ignacio Galán, han inaugurat aquest dilluns la Gigabatería de Tâmega, a Portugal. Es tracta d'una gran obra d'emmagatzematge hidroelèctric la construcció de la qual s'ha prolongat durant gairebé vuit anys i ha comportat una inversió de més de 1.500 milions d'euros.

A l'esdeveniment han assistit també el ministre de Medi Ambient i Acció Climàtica de Portugal, Duarte Cordeiro, el secretari d'Estat de Medi Ambient i Energia, João Galamba, i els presidents de les Cambres Municipals de Ribeira de Pena, Vila Pouca d'Aguilar, Boticas , Chaves, Montalegre i Cabeceiras de Basto.

Unes 200 persones han estat testimonis d'aquest esdeveniment, que suposa una fita internacional a l'àmbit de la tecnologia, l'obra civil i la inversió mediambiental. A l'esdeveniment hi han acudit empleats, autoritats locals, nacionals, proveïdors i periodistes d'Espanya i Portugal.

Amb una capacitat de 1.158 MW, el sistema electroproductor del Tâmega és capaç d'emmagatzemar 40 milions de kWh. Per fer-se una idea, és l'equivalent a l'energia que consumeixen 11 milions de persones durant 24 hores a casa seva, convertint-se en un dels sistemes d'emmagatzematge d'energia més grans d'Europa.

El complex està conformat per tres centrals - Alt Tâmega, Daivões i Gouvães -. Gràcies a la seva capacitat de bombament, pot emmagatzemar energia per ser utilitzada quan més calgui; un cicle d'eficiència energètica i de veritable economia circular que incrementarà a la potència elèctrica total instal·lada a Portugal. A més, la part més positiva és que evitarà l'emissió de 1,2 milions de tones de CO2 a l'any, afavorint la lluita contra el canvi climàtic

Aquesta gran obra d'enginyeria evitarà la importació de més de 160.000 tones de petroli a l'any i es consolidarà com a motor socioeconòmic i de creació d'ocupació a la regió. Així mateix, la construcció del complex en aquesta àrea del nord de Portugal ha comptat amb un pla ambiciós d'accions socials, culturals i mediambientals, que beneficien set municipis, i al qual s'han destinat més de 50 milions d'euros.

Ignacio Galán ha assenyalat que el desenvolupament d'aquest gran complex ha estat possible gràcies a l'estabilitat jurídica i les bones relacions amb el Govern de Portugal els darrers anys. A més, aquesta infraestructura evidencia que les dues grans metes de la política energètica d'Europa, la independència energètica i la descarbonització són perfectament compatibles sempre que es treballi en l'electrificació del sistema econòmic i productiu.

Durant la seva intervenció, Ignacio Galán també ha anunciat que la companyia podrà duplicar els propers anys les inversions realitzades a la Gigabateria, arribant als 3.000 milions d'euros, que destinarà a nous parcs eòlics i plantes solars ja en desenvolupament o construcció.

Iberdrola continua així la seva estratègia de creixement sostenible que l'ha posicionat com la elèctrica més gran d'Europa, després d'invertir 140.000 milions d'euros en els últims 20 anys i de donar suport amb les seves compres a més de 19.000 empreses a través de les quals genera 400.000 llocs de treball de feina. Només en contribucions fiscals, Iberdrola destina 8.000 milions d'euros cada any als més de 30 països on som presents.