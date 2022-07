Una torre de tensió alta. Foto: Europa Press

El preu mitjà de la llum baixarà aquest 19 de juliol un lleuger 0,43% respecte a ahir. El preu marcat serà de 213,83 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades provisionals de l'operador del mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

Aquest preu per als clients del PVPC és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l'aplicació de l'excepció ibèrica per topar el preu del gas per a la generació delectricitat.

El màxim del dia es registrarà entre les 10 i les 11 de la nit, amb 182,49 euros/MWh, mentre que el mínim per a la jornada, de 118,49 euros/MWh, s'ha donat entre les 3 i les 4 de la matinada.