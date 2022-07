Un pis nou. Foto: Arxiu

Barcelona és a la cua de la rotació immobiliària entre les ciutats més grans d'Espanya. Aquesta és una de les conclusions que s'extreuen d'un estudi fet conjuntament per Tecnocasa i la Universitat Pompeu Fabra. L'anàlisi, corresponent a l'any 2021, incideix tant als habitatges nous com als de segona mà amb idèntic resultat: la capital de Catalunya és al lloc més baix d'entre les 10 més poblades de l'estat.

La caiguda al sector immobiliari a la ciutat es va deure, entre altres raons, a la seva elevada pressió fiscal , a les dificultats per trobar nous espais per construir ia la caiguda en el volum d'inversors que solen comprar habitatge per llogar, segons van revelar els experts responsables de lestudi.

Tot i això, la de Barcelona és la segona província espanyola amb un nombre més gran de transaccions d'immobles: l'any passat hi va haver un total de 28.152. Només Madrid, amb més de 36.000 el supera, i queden lluny les xifres en què es mouen Màlaga, Alacant i València (amb un enorme pes a les localitats de les seves costes), per sobre de 15.000.