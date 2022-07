La web des d'on es pot formalitzar el registre. Foto: BNEW

Qui vulgui assistir a la 3a edició del BNEW Barcelona, la Barcelona New Economy Week, que se celebrarà entre els dies 3 i 6 d'octubre, ja pot fer el registre online.

Com és habitual, els assistents tindran l'oportunitat de fer networking, establir vincles amb els altres speakers i beneficiar-se de les sinergies que es puguin traçar. L'edició d'aquest any té com a denominador comú La nova economia i reunirà 500 speakers de primer nivell

180 hores de contingut 130 panells i debats i sessions de tota mena.