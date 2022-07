Foto: Iberdrola

El 2021 ha estat un any d’evolució i maduració per a les start-ups espanyoles, amb creixements destacats en volum i activitat i un augment del finançament rebut, malgrat les incerteses dels mercats. Aquesta és una de les conclusions que es desprèn del tercer estudi Anàlisi d'una nova generació de start-ups a Espanya i Portugal, impulsat per CaixaBank, a través de DayOne, amb la col·laboració del Centre d'Iniciativa Emprenedora d‘IESE Business School.

L’estudi analitza l'evolució en 763 companyies innovadores d'Espanya i Portugal (de les quals el 87% són espanyoles), totes elles participants en els Premis EmprènXXI, convocatòria de referència per als emprenedors coorganitzada per CaixaBank i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través d’ENISA.

PER TERRITORIS

Per territoris, Catalunya (18%) i Madrid (15%) són els territoris amb més representació d'empreses, seguits de Comunitat Valenciana (9%) i Andalusia (8%), una distribució molt similar a la d'edicions anteriors de l'estudi. Catalunya i Madrid són considerats com hubs d'excel·lència a nivell internacional, però cal destacar també la important ràtio de qualitat, extret de la comparació entre la quantitat total d'empreses analitzades i el nombre de les millor avaluades el 2021, d'Astúries i País Basc.



CREIX LA MITJANA DE FINANÇAMENT PER EMPRESA

La majoria dels emprenedors participants en l'estudi (65%) afirmen que tenen com a repte principal obtenir finançament. L'informe assenyala que el volum de finançament total rebut per les companyies analitzades des de la seva creació (incloent els exercicis dels anys 2019, 2020 i 2021) aconsegueix els 270 milions d'euros, dels quals 245 milions corresponen a empreses espanyoles.

Durant el període 2020-2021, les diverses rondes de finançament han aconseguit aixecar un total de 109 milions d'euros (al voltant de 80 milions a Espanya). Es redueix lleugerament la quantitat total respecte a l'any anterior, però s'incrementa respecte a anys anteriors l'import de finançament mitjà aconseguit per companyia, que ha passat de 363.000 euros de mitjana en l'estudi del 2020 a 422.000 euros a l’any 2021, un 16% més.