Les negociacions han durat més d?un any. Foto: Arxiu

Després d'unes negociacions llargues, de més d'un any , s'ha arribat a un acord entre el Ministeri de la Seguretat Social i les associacions d'autònoms: els treballadors per compte propi cotitzaran en funció del que ingressin. D'aquesta manera, a partir del 2023 s'estableixen 15 trams d'ingressos amb quotes entre els 200 euros i els 590 euros al mes, a què s'arribarà el 2025.

L' última proposta del Ministeri , la que ha facilitat l'acord, és lluny dels plantejaments inicials del ministre José Luis Escrivá. El no de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA) i l'acceptació les cotitzacions més altes i les posicions contràries d'UATAE, vinculada a CCOO, i UPTA, relacionada amb la UGT, de donar via lliure a un acord fins que es rebaixessin les cotitzacions per a els rendiments més baixos i que es quedés la porta oberta més enllà del 2025 perquè es continuessin pujant les cotitzacions dels autònoms de més ingressos ha dilatat un acord que semblava des de principis del mes passat.

Així, els que facturin menys de 670 euros, a partir de l'1 de gener del 2023, pagaran 230 euros al mes. L'import anirà pujant en funció dels ingressos fins a arribar als 500 euros per als que ingressin 6.000 euros o més cada mes.

Els autònoms podran canviar de tram segons els seus rendiments nets cada dos mesos i la Seguretat Social farà un seguiment de les cotitzacions i ingressos i podrà exigir el pagament en cas de desquadrament.