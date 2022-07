La ministra Calviño, en un acte públic. Foto: Europa Press

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño , ha considerat "una molt bona notícia" que el primer ministre d'Itàlia, Mario Draghi, estigui disposat a continuar al càrrec i es mantingui un govern estable. Ho ha dit aquest 20 de juliol en una entrevista a TV3 , afegint que un canvi de rumb podia ser una font d'"inestabilitat i incertesa" .

Draghi assegura que romandrà al càrrec si se solucionen les disputes al si de la coalició de govern, després de presentar la dimissió la setmana passada davant l'absència del Moviment 5 Estrelles en la votació d'una qüestió de confiança al Senat. Els motius que defensava per renunciar eren que "la majoria de la unitat nacional que ha donat suport al Govern des de la seva creació" se n'havia anat, de manera que el pacte de confiança subjacent a l'acció de Govern havia fracassat.

Ara, el màxim mandatari ha dit durant una compareixença davant el Senat, tal com ha recollit el diari italià La Repubblica, que necessiten un pacte de confiança sincer i concret com el que els va permetre canviar el país per millor: "Als partits i parlamentaris: Estan preparats per reconstruir aquest pacte?". El president d'Itàlia, Sergio Mattarella, va rebutjar la dimissió de Draghi, que havia de ser efectiva la mateixa nit de l'anunci.