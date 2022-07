Roda de premsa posterior a la prolongació del MWC a Barcelona / Europa Press

La GSMA i el Govern, la Generalitat, l'Ajuntament, Fira de Barcelona i Turisme de Barcelona han acordat aquest dimecres un sistema de renovacions tàcites automàtiques, si ningú no diu el contrari, de la capital catalana com a seu del Mobile World Congress (MWC) a partir del 2030.

Ho han dit el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i el seu director general, Constantí Serrallonga, a l'esdeveniment posterior a la signatura d'extensió de MWC a Barcelona fins al 2030, amb la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño; els consellers Jordi Puigneró i Roger Torrent; l´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el primer tinent d´alcalde, Jaume Collboni; el ceo de GSMA, John Hoffman; el director general, Mats Granryd, i el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, entre d'altres.

Serrallonga ha explicat que el model establert té "vocació de permanència" i l'alcaldessa de Barcelona ha dit que és una aposta de futur amb vocació d'estabilitat i manteniment més enllà del 2030.

Per la seva banda, Relat ha dit que el que presenten no es tracta de només una extensió fins al 2030, sinó "una renovació que permet designar Barcelona com a seu permanent del MWC" , i ha dit que és una cosa que es va començar a cristal·litzar després de la cancel·lació del 2020.

Ha celebrat la "història d'èxit" del MWC a Barcelona gràcies al treball conjunt, la complicitat i el compromís, cosa que segons ell explica el model de Fira de Barcelona per actuar com a motor de desenvolupament econòmic i social de la capital catalana i la seva àrea metropolitana.

La GSMA i les administracions també han acordat que l'aportació d'aquestes últimes --Govern, Generalitat i Ajuntament de Barcelona-- passi de cinc a vuit milions anuals cadascuna per a l'organització d'esdeveniment.

CALVINYO: "FINS A 2030 I MÉS ENLLÀ"

Calviño ha destacat que l'acord és important per a la ciutat i per a tot Espanya, així com per al present i el futur, i gràcies a anys d'esforç i de col·laboració estreta entre totes les institucions: “Fins al 2030 i més enllà”.

"És especialment important que l'MWC no té el suport només d'una ciutat, sinó d'un país", ha afegit, i ha dit que se senten orgullosos de tenir un dels esdeveniments més significatius a l'àmbit de la tecnologia i la digitalització.

Ha assenyalat que posa Barcelona, Catalunya i tot Espanya al mapa global i els converteix en un emblema en un sector de transformació a nivell mundial.

PUIGNERÓ: "ELS JJ.OO. DEL SEGLE XXI"

Per la seva banda, Puigneró ha sostingut que esdeveniments com el MWC “són els Jocs Olímpics del segle XXI” perquè ajuden a transformar ciutats, el país i l'economia amb la creació de llocs de treball.

Ha recordat que el 2020 van prendre una decisió molt complicada amb la cancel·lació de l'esdeveniment per la pandèmia, i que d'aquella decisió han passat a signar un contracte que dóna continuïtat fins a l'any 2030 de l'”esdeveniment més important del món des de la perspectiva tecnològica”.

"La nova industrialització s'anomena digitalització. Tenir aquesta fira a casa és com si haguéssim tingut la fira més important de l'automoció el segle passat, i eren a Frankfurt o als Estats Units. Disposem i tenim la fira de tecnologia més important del món", ha destacat.

COLAU: "BARCELONA escull el MWC"

L'alcaldessa de Barcelona ha explicat que el nou contracte constata "la relació d'èxit" entre la GSMA i les administracions com una aposta de futur, i ha celebrat que Barcelona sigui reconeguda com a capital tecnològica i científica i com a una de les primeres d'Europa ja nivell global.

"En aquests moments de dificultat és quan es posen a prova les relacions, no només s'han superat les dificultats, sinó que han enfortit la confiança, és una relació no només de passat, sinó de futur. Ens agrada dir que Barcelona escull el MWC i que el MWC escull Barcelona”, ha afegit.