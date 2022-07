Christine Lagarde, presidenta del Banc Central Europeu / Europa Press

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit elevar els tipus d'interès en 50 punts bàsics, de manera que el tipus d'interès per a les operacions de finançament se situarà al 0,50%, mentre que la taxa de dipòsit arribarà al 0% i la de facilitat de préstec, al 0,75%.

El BCE ha acordat així un increment en el preu dels diners més grans del que havia avançat les últimes setmanes, quan diversos membres del Comitè Executiu van indicar que l'alça seria de 25 punts bàsics. Es tracta també de la primera pujada de tipus des del juliol del 2011.



L'autoritat monetària ha explicat que ha considerat "apropiat" emprendre una alça més gran del que havien assenyalat anteriorment per les noves dades de riscos d'inflació i per reforçar el seu altre gran anunci d'aquest dijous: el mecanisme antifragmentació, anomenat oficialment com a Instrument per a la Protecció de la Transmissió (TPI, per les sigles en anglès).



El BCE ha indicat que el camí de normalització de política monetària continuarà en futures reunions, tot i que no ha indicat durant quant de temps continuarà pujant els tipus d'interès. A la reunió del juny, el BCE va avançar una pujada de tipus al setembre. Tampoc no ha ofert cap orientació a futur, sinó que les decisions s'adoptaran a cada reunió. "El camí a futur de la política de tipus del Consell de Govern continuarà sent dependent de les dades i ajudarà a assolir el seu objectiu d'inflació del 2% a mitjà termini", ha subjarat l'entitat amb seu a Frankfurt.

MECANISME ANTIFRAGMENTACIÓ

El BCE ha indicat que el TPI és "necessari" per donar suport a una transmissió "efectiva" de la política monetària. La seva aplicació permetrà a l'autoritat que la seva estratègia monetària s'apliqui de la mateixa manera a tots els països de la zona euro.



El TPI se sumarà a la 'caixa d'eines' del BCE i s'activarà per contrarestar dinàmiques dels mercats que siguin desordenades i amenacin la transmissió de la política monetària.

El volum de compres a l'empara del TPI dependrà de la gravetat dels riscos que hagi d'afrontar el BCE, però les compres no tenen cap mena de restricció ex ante.



El BCE ha recordat que, en tot cas, se seguiran reinvertint els principals del deute vençut que hagi estat comprat a l'empara del programa de compres contra la pandèmia (PEPP, per les sigles en anglès) fins a finals del 2024. les compres del programa d'actius públics (APP, per les sigles en anglès) es mantindran durant un període de temps "estès" des que el BCE comenci a apujar els tipus d'interès, és a dir, des d'aquest moment.

INFLACIÓ I PIB

El producte interior brut (PIB) de la zona euro va registrar un increment intertrimestral del 0,6% el primer trimestre del 2022, quatre dècimes més que els tres mesos anteriors, d'acord amb les últimes dades publicades per Eurostat, l'oficina de estadística comunitària. D'altra banda, els preus van registrar al mes de maig una inflació del 8,6%, cinc dècimes més que el mes anterior, a causa de l'increment dels preus de l'energia i dels aliments, marcant-ne la màxima des que hi ha registres històrics.

Així mateix, la taxa interanual d'inflació subjacent dels països que han adoptat l'euro com a moneda comuna, que és el resultat d'excloure del càlcul l'evolució dels preus de l'energia, els aliments frescos, l'alcohol i el tabac, es va contreure a una dècima, fins al 3,7%.

Pel que fa a la desocupació, la taxa del maig de la zona euro, l'última disponible, es va reduir una dècima, fins al 6,6%. Al conjunt de la UE, l'atur es va situar en el 6,1%, la mateixa dada que al març.

La propera trobada el Consell de Govern de l'organisme responsable de la política monetària de la zona de l'euro se celebrarà el 8 de setembre de 2022.