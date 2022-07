Correus i la banca col·laborar00e1n per millorar l'accés a diners efectius al món rural/ Correus

Correus entra a formar part de l'acord de col·laboració amb les associacions bancàries Associació Espanyola de Banca (AEB), la Confederació de Caixes d'Estalvi (CECA) i la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (Unacc), per facilitar la retirada de diners en efectiu i millorar l' accés als serveis financers bàsics a zones rurals de tot el territori nacional.

L'objectiu d'aquest acord és fomentar la inclusió financera a les zones rurals, de manera que tots els ciutadans tinguin accés als diners en efectiu amb el desplaçament més baix possible.

L'acord, signat pel president de Correus , Juan Manuel Serrano; la presidenta d'AEB, Alejandra Kindelán; el director general de CECA, José María Méndez; i el president de la UNACC, Manuel Ruiz; té al seu full de ruta buscar mètodes per desenvolupar noves solucions i així assolir una cobertura ampliada de les prestacions bancàries a tot Espanya.

Juan Manuel Serrano ha destacat que amb aquesta col·laboració “Correos posa a disposició del sector bancari no només la seva àmplia xarxa d'oficines i punts d'atenció, sinó també els seus 6.000 carters rurals per facilitar l'accés a diners efectius a tota la geografia espanyola, garantint així el servei públic a tots els ciutadans i ciutadanes, i contribuint a la cohesió territorial i al desenvolupament econòmic de persones i empreses, especialment a l'àmbit rural”.

Per Alejandra Kindelan, “fa mesos que explorem solucions, i avui fem un pas significatiu dins del full de ruta que el sector desenvolupa per respondre a les demandes dels qui viuen als petits municipis de la nostra geografia, molt especialment les que tenen els qui estan més allunyats de la realitat tecnològica”.

A la trobada, José María Méndez, director general de CECA, ha exposat: “el conveni que signem aquí complementa les vies d'accés a efectiu, aconseguint aquestes 600.000 persones que queden fora els punts d'accés ja existents”. A través d'un servei universal, com és el postal, ampliem la cobertura de punts d'accés físic als nostres serveis financers. És una acció innovadora immersa en la resposta global que des del sector bancari estem donant al problema de la despoblació que afecta la provisió de tota mena de serveis”.

El president de la Unacc ha assenyalat en el seu discurs que “el compromís de les associacions bancàries amb la inclusió financera ens ha portat a treballar per buscar diferents solucions que donin aquesta cobertura física on la xarxa d'oficines, caixers, agents i oficines mòbils no arriba".

COM AJUDARÀ CORREUS A LA RETIRADA DE DINERS EN EFECTIU?

Totes les persones tindran la possibilitat d'accedir als serveis de Correus Cash, que inclouen la retirada i l'ingrés d'efectiu en els 4.675 punts d'atenció de la companyia logística, entre ells més de 2.300 oficines i 2.282 serveis rurals més.

Catalunyapress correucash

A més, a través dels seus 6.000 carters rurals , que disposen de dispositius electrònics (PDA'S), és possible accedir a la porta de casa a diners en efectiu i realitzar altres gestions que es presten a les oficines de Correus també a tots els municipis de la Espanya rural per petit que siguin, aprofitant la visita del carter, que a més ofereix atenció personal sense necessitat que el client de l'entitat disposi de mitjans ni coneixements tecnològics.