Integra Therapeutics és una de les premiades. Foto: Integra Therapeutics

La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat , a través d'Acció, ha atorgat el distintiu Catalonia Exponential Leaders a les 10 empreses "més disruptives" de Catalunya , reconeixent-les com a referents en l'àmbit de la innovació disruptiva. Les empreses premiades són: BMAT, Flax & Kale, GPAInnova, Kave Home, Uriach, Able Human Motion, AllRead Machine Learning, Fregata Space, Innovamat i Intrega Therapeutics.

Són startups i empreses d' àmbits com la salut, l'alimentació, l'educació, o la digitalització , i que basen la seva innovació en nous models de negoci i en l'aplicació de tecnologies com el big data , la robòtica o la intel·ligència artificial . Les empreses han estat seleccionades tenint en compte criteris com "el seu impacte positiu a la societat, la seva proposta de valor diferencial, la seva possibilitat de creixement i d'escalabilitat internacional, el seu equip i la capacitat de tracció d'altres companyies" .

Durant l'acte, al qual també hi ha acudit el director general d'Innovació i Emprenedoria de la Generalitat, Lluís Juncà, Castellanos ha qualificat les empreses reconegudes com les "més rebels del moment, un exemple del camí a seguir per desenvolupar nous models de negoci" .

Segons dades d'Acció, les empreses disruptives preveuen obtenir un impacte més gran el 2022 que el conjunt d'empreses innovadores, i destaquen que el 78% preveu incrementar la facturació.