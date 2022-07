El Corte Inglés aconsegueix vendes i resultats els quatre primers mesos del 2022 per sobre dels del 2019 | @ep

La presidenta d'El Corte Inglés, Marta Álvarez, ha ressaltat aquest divendres que el grup ha aconseguit durant els quatre primers mesos de l'exercici 2022 unes vendes i uns resultats per sobre dels obtinguts en el període equivalent del 2019.

"És la confirmació que anem pel camí correcte, que estem aconseguint els nostres objectius. Que estem construint El Corte Inglés del futur", ha afirmat Álvarez , que ha ressaltat l'esforç que s'està realitzant per "ser rendibles sense perdre qualitat" , culminar la transformació digital sense que la botiga perdi el seu atractiu físic" i continuar sent "aquesta empresa comercial que mai falla, la que és sinònim de confiança".

Durant la seva intervenció a la junta general d'accionistes, la presidenta del grup de distribució ha afirmat que l'exercici 2021 ha estat l'any de tornada als beneficis i d'una "forta" reducció del deute, un any en què totes les línies de negoci han tingut una evolució positiva i en què s'han iniciat "accions transcendents per fer més eficient la companyia".

En aquest sentit, ha qualificat l'exercici 2021 com "el de la recuperació de l'activitat" i ha destacat que "la feina i l'esforç de tots" ha permès a la firma evolucionar de "forma positiva, sortir reforçats financerament, convertir-se en una empresa més sòlida i comptar amb bones perspectives de futur malgrat les turbulències econòmiques”.

"Els instruments que hem manejat per aconseguir-ho es defineixen amb poques paraules: claredat d'objectius, rigor en la gestió, professionalització a totes les àrees de negoci, transformació digital, innovació i servei al client", ha afegit Álvarez .

La presidenta ha reconegut que tot plegat ha estat possible gràcies a l'esforç dels empleats d'El Corte Inglés, que "han sabut respondre de manera exemplar"; dels proveïdors, amb qui la firma manté una "estreta" relació de col·laboració; dels seus clients, que s'han mantingut "lleials" i han trobat resposta a les seves necessitats, i dels accionistes que "han reafirmat la seva confiança a El Corte Inglés del demà". "Entre tots, ja estem construint el futur", ha afegit.

El Corte Inglés ha celebrat aquest divendres la seva junta general d'accionistes, que ha aprovat totes les propostes del consell per unanimitat, després de culminar la seva aliança amb Mutua Madrileña , que suposa l'entrada de l'asseguradora a l'accionariat del grup de distribució, amb un 8% del capital, i anunciar la recompra de la meitat de la participació accionarial a Primefin , societat vinculada al xeic qatarià Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani.

La junta, la primera amb Mutua Madrileña com a accionista i el president Ignacio Garralda com a conseller, ha tingut lloc a més sota la nova estructura de gestió, que va suposar la constitució d'una comissió executiva delegada, presidida per Marta Álvarez, després de la sortida de l' exconseller delegat Víctor del Pozo , a finals del mes de març passat.

En concret, la junta d'accionistes ha aprovat els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici tancat el 28 de febrer de 2022, degudament auditats.

El Corte Inglés va registrar un benefici net de 120 milions d'euros durant el seu exercici fiscal 2021-2022 (entre març del 2021 i febrer d'aquest any), de manera que reprèn el camí dels guanys després d'anotar-se unes pèrdues de 2.945 milions d'euros un any abans degut a l'impacte de la crisi sanitària del Covid-19.

El grup va tancar el seu darrer exercici fiscal, finalitzat el 28 de febrer passat, amb una xifra de negocis consolidada de 12.508 milions d'euros, fet que suposa un increment del 21,93% respecte a l'any anterior.

Álvarez també ha assenyalat durant la seva intervenció que a causa del flux de caixa més gran i dels acords amb nous socis, el deute s'ha reduït fins als 2.500 milions d'euros. "És la quantitat més baixa dels darrers 15 anys; la menor des de l'any 2007", ha assenyalat.

Així mateix, els accionistes han donat el vistiplau a la gestió del consell d'administració durant l'exercici tancat el 28 de febrer del 2022, alhora que han ratificat les operacions de compra i venda realitzades durant l'exercici amb accions pròpies.

Altres dels punts que ha tractat la junta d'accionistes han estat el nomenament, la reelecció o el cessament, si escau, dels membres del consell d'administració i la fixació del nombre de membres, l'aprovació de la remuneració del consell d'administració i l'autorització per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies i per a la venda d'autocartera.

L'INVERSOR CATARÍ PERD EL SEU SEIENT AL CONSELL

Després de l'acord pel qual El Corte Inglés recompra a l'inversor qatarià la meitat de la seva participació accionarial, és a dir, el 5,53% de l'11,07% que posseïa fins ara, per 387,1 milions d'euros, la societat Primefin es mantindrà com a accionista del grup, però perd el seient al consell d'administració del grup, segons han informat a Europa Press en fonts coneixedores de l'operació.

A la junta d'accionistes hi va assistir, per primer cop i en qualitat de conseller, Ignacio Garralda, president de Grupo Mutua.

Els accionistes han ratificat també Javier Rodríguez-Arias, el nomenament del qual s'havia produït prèviament per cooptació, com a conseller d' El Corte Inglés.

Així, els consellers que integren el consell d' El Corte Inglés són: Marta Álvarez, Cristina Álvarez, Fernando Bécker, Cartera Mancor, Corporació Ceslar, Javier Rodríguez Arias Ambrosini, Manuel Pizarro, José Ramón de Hoces i Ignacio Garralda.

CONFIANÇA, TALENT I SOSTENIBILITAT

La presidenta d'El Corte Inglés ha subratllat " El Corte Inglés és i ha de ser la Casa de la Confiança" i ha apuntat que la companyia "vol ser, a més, la Casa del Talent".

"Invertir en talent és invertir en capital humà, que és el gran patrimoni de la nostra empresa i el seu gran senyal d'identitat. El talent és el motor de les iniciatives, de les transformacions i dels serveis".



És el fonament duna empresa consistent. Per això incorporem i seguirem incorporant a El Corte Inglés el millor talent empresarial i comercial”, ha subratllat.