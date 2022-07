Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, i Ricardo Mourinho Félix, vicepresident del BEI. Foto: CaixaBank

CaixaBank ha signat un acord amb el Grup BEI, que permetrà que el banc pugui disposar de més de 1.000 milions d'euros per concedir préstecs a les pimes per desenvolupar els seus projectes , sent un acord que contempla el finançament d'activitats tant a Espanya com a altres Estats membres de la Unió Europea . Amb aquest acord, l'entitat financera podrà proveir préstecs per a nou finançament durant els propers 18 mesos.

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank , ha destacat que "com a entitat financera líder a Espanya, CaixaBank es compromet a donar suport al creixement econòmic sostenible del país . Aquest acord és una excel·lent oportunitat per unir esforços, BEI i CaixaBank, amb l' objectiu comú de ajudar les pimes espanyoles a recuperar-se de l'impacte negatiu de la pandèmia ia dur a terme els seus plans d'inversió malgrat l'actual incertesa econòmica".

Per part seva, el vicepresident del BEI, Ricardo Mourinho Félix , ha afegit que "donar suport a les petites i mitjanes empreses espanyoles en el procés de recuperació de l'enorme impacte originat pel COVID-19 és una prioritat per al Grup BEI" i s'ha mostrat molt satisfet de l'acord signat amb Caixabank .

La garantia del Grup BEI permetrà alliberar capital addicional que serà utilitzat per CaixaBank per facilitar nous préstecs a pimes per un import de més de 1.000 milions d'euros, cosa que generarà un impacte molt significatiu al segment pimes i de petits negocis.

Aquesta és la segona operació en una estructura de titulització sintètica entre el BEI i CaixaBank, i la primera que cobreix un tram de primera pèrdua sota l'EGF, les garanties del qual estan actuant de suport per a pimes amb obstacles d'inversió o pressions en capital circulant i liquiditat . L'acord s'emmarca en una àmplia col·laboració entre tots dos ens, ja que CaixaBank és un dels intermediaris més actius del BEI a Espanya. En els darrers anys s'han signat operacions dirigides a polítiques concretes, com ara la innovació i l'acció climàtica, així com múltiples préstecs intermediats per a pimes.