Foto: 65ymas

Una de les pràctiques que ha existit sempre, i que encara avui es fa, és guardar diners a casa . El que es diu "sota el matalàs". Aquesta pràctica, que pot obeir a moltes raons és legal, encara que comporta alguns riscos, com que hi pugui haver robatoris a domicili o que per algun desastre natural o una altra circumstància es perdi. Tanmateix, també cal tenir en compte que cal declarar els diners a la declaració de la Renda.

En el moment de fer-la, cal indicar l'origen d'aquests diners. En cas que sigui part de la nòmina, haurà de declarar-ho com a renda del treball. L'Agència Tributària coneix totes les operacions amb efectiu que impliquin la retirada o l'ingrés de bitllets de 500 euros, així com les que tinguin lloc per sobre de 3.000 euros.

Cal tenir en compte que no hi ha un límit de diners que es puguin guardar a casa, si bé cal tenir en compte els riscos que això comporta i els tràmits que estem obligats a fer.