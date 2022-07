Cambra de Comerç de Barcelona / Europa Press

L'empresa Staff Pavillon ha volgut fer manifesta la seva disconformitat amb el procés electoral que iniciarà la Cambra de Comerç de Barcelona per cobrir una vacant al Ple de la Cambra. Per fer-ho, han enviat dues cartes, una al conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i l'altra a Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Segons ha pogut transcendir, la Cambra té previst fer unes eleccions internes aquest dimecres per cobrir el Grup 8.1, que ha quedat sense representació per una vacant. Per això, la Cambra es regirà pel Decret 19/2006, de 14 de febrer, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lés el passat mes de juny el Decret 175/2018, de 31 de juliol, per considerar que la Generalitat de Catalunya havia omès el tràmit de la participació ciutadana establert a l'article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern relatiu a la participació ciutadana en l'elaboració de les normes en les darreres eleccions.

L'empresa Staff Pavillon adverteix a les seves cartes que "el Decret 19/2006 no preveu, entre moltes altres coses, el sistema de provisió de vacants, tal com es recull a la memòria del Decret Llei 3/2017, de 27 de juny , de mesures urgents per a la celebració d'eleccions a les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern”. A més, apunta que "el Decret 19/2006 no està adaptat a la normativa bàsica vigent , tal com establia el Decret Llei 3/2017, fet que comporta que el resultat d'aquesta elecció o procediment per cobrir una vacant del Ple de la Cambra serà nul per via de conseqüència, ja que s'aplica una norma, el Decret 19/2006, que contravé la normativa bàsica vigent”.

És per això que l'empresa demandant demana que se suspengui "aquesta elecció i qualsevol altre procediment que pugui afectar el funcionament i el desenvolupament de les Cambres", com a mínim, mentre la Generalitat no regularitzi la situació respecte al sistema electoral de les Cambres de Comerç .