Hernández De Cos, en una intervenció. Foto: Europa Press

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos , assegura que la revisió prevista per part de la institució de les perspectives de creixement del PIB del 2022 podria ser lleugera i "una mica més pronunciada" per al 2023 . De Cos va fer aquestes declaracions el dimarts 26 de juliol, a la sessió de Fòrums de Vanguardia Inflació i creixement: reptes per a la política econòmica a Barcelona, hores després que el Govern hagi mantingut la seva previsió de creixement en el 4,3% per a aquest any i hagi retallat vuit dècimes la seva estimació fins al 2,7% per al 2023.

El màxim responsable del banc central espanyol va sostenir que hi haurà una revisió a la baixa en el creixement econòmic al setembre, i ha destacat que el tercer i quart trimestre de l'any són importants per a l'"efecte arrossegament" de l'any que ve.

En l' actual situació econòmica, el governador va insistir que el comportament dels marges i els salaris és "fonamental" per evitar una espiral inflacionista , i l'ha situat com a objectiu principal i prioritari del pacte de rendes. "Aquest pacte consistiria en un acord entre empreses i treballadors, en el marc del diàleg social, per compartir la minva inevitable de renda nacional que implica l'augment dels preus de les importacions de matèries primeres", ha afegit.

INFLACIÓ AL 2% A LLARG TERMINI



De la mateixa manera, ha augurat una estabilització dels preus energètics a llarg termini "si no hi ha noves disrupcions", cosa que juntament amb la política monetària ha de derivar en el retorn de la inflació a l'objectiu del 2%. Hernández de Cos creu que la inflació es mantindrà alta a curt termini, atesa l'actual situació d'incertesa i la possibilitat que es produeixin "disrupcions greus" en el subministrament energètic a Europa.

Sobre la guerra, el governador va apuntar que ha revelat les dependències de la Unió Europea en sectors clau, com l'energia, i que ha posat de manifest la necessitat de respondre conjuntament als riscos comuns. "La resposta a la guerra d'Ucraïna ha de ser, una vegada més, més Europa", va afirmar.

Tot i això, ha advertit que, malgrat totes les recents millores, un marc que garanteixi la sostenibilitat de les finances públiques és imprescindible per al bon funcionament de la Unió Econòmica i Monetària (UEM), així com completar la unió bancària.