Ignacio Galán, president d'Iberdrola. Foto: Iberdrola

Iberdrola continua avançant en el seu paper en la transició energètica , per aconseguir un sistema energètic més sostenible i menys dependent dels combustibles fòssils. Durant el primer semestre d'aquest 2022, la companyia ha invertit més de 4.700 milions d'euros i, malgrat la caiguda del resultat a Espanya, el benefici net ha estat de 2.075 milions d'euros, impulsat pels bons resultats en els negocis internacionals, segons ha comunicat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La companyia ha crescut a països com Brasil, Estats Units i el Regne Unit , principalment, com va passar el trimestre anterior. Així, pot compensar el resultat advers d'Iberdrola Espanya, que registra una caiguda del 26%.

CAP A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

El 90% de les inversions fetes entre el gener i el juny d'aquest any s'han destinat a renovables i xarxes intel·ligents per accelerar la transició energètica a les zones on és present.

El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, assegura que "des d'Iberdrola seguim incrementant les nostres inversions per reforçar l´autonomia energètica i accelerar la transició verda, disminuint la dependència dels combustibles fòssils. Els projectes que tenim en marxa a Espanya ia tot el món ens estan permetent generar activitat econòmica i sostenir 400.000 llocs de treball en més de 19.000 proveïdors".

De la mateixa manera, Iberdrola segueix amb el seu procés de descarbonització a Espanya , on ha destinat gairebé 1.100 milions d'euros d'inversió el primer semestre, el 23% del total . A més, ha invertit 1.246 milions als Estats Units, 837 milions d'euros al Brasil, 801 milions al Regne Unit, 153 milions a Mèxic i 619 milions a la resta de països.