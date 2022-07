El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. Foto: Europa Press

Telefónica ha obtingut uns resultats "sòlids" en la primera meitat de 2022 en un context marcat per la incertesa. La companyia explica que ha tancat el primer semestre de l'any amb un benefici net acumulat de 1.026 milions d'euros, xifra que estabilitza els guanys del grup després dels resultats extraordinaris procedents de les operacions tancades en la primera meitat de 2021. Llavors, el benefici va superar els 8.600 milions d'euros després dels 7.400 milions d'euros procedents dels resultats extraordinaris provinents de la creació de VMO2 al Regne Unit al costat de Virgin Mitjana i de la venda de les torres de Telxius. A més, "l'evolució positiva" registrada entre abril i juny permet a la companyia avançar encara més i actualitzar a l'alça els seus objectius financers d'ingressos i OIBDA marcats inicialment per a 2022.





Algunes de les dades destacades. Foto: Telefónica

"El món travessa un període de feblesa econòmica i és ara quan encara té més valor el comportament de Telefónica, amb els seus sòlids fonamentals i uns resultats que superen els objectius marcats i consoliden el seu negoci rendible, de qualitat i de servei a la societat. Telefónica no és immune a les incerteses globals, però sí resistent per a continuar oferint confiança i estabilitat als desafiaments que vinguin per davant", ha afirmat el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, després de la presentació de les dades semestrals.

L'activitat de finançament de Telefónica fins al juny se situa en 7.392 milions d'euros, la qual cosa permet al grup mantenir una sòlida posició de liquiditat de fins a 20.603 milions d'euros. A més, la companyia té coberts els venciments fins més enllà de 2024, la vida mitjana del seu deute arriba fins als 12,8 anys i prop del 80% del deute està ancorat a tipus fixos històricament baixos. A 30 de juny, el deute financer net se situa en 28.817 milions d'euros. Considerant les operacions posteriors al tancament, el deute se situaria entorn de 27.800 milions d'euros.

A més, la companyia diu que, pel que fa al 5G, la cobertura creix de manera constant, amb presència en més de 600 localitats al Regne Unit, entorn de 1.600 ciutats a Alemanya, 35 ciutats al Brasil i prop d'un 83% de la població d'Espanya.