CaixaBank ha tancat el primer semestre del 2022 amb un benefici atribuït de 1.573 milions d'euros, xifra que significa un augment del 17,1% respecte al mateix període de l'exercici anterior. La pujada es podria arribar a situar al 23,1% més sense els extraordinaris associats a la fusió amb Bankia.

Aquest resultat, amb els impactes de la integració, suposa una caiguda del 62,4% interanual respecte als 4.181 milions de l'any passat, que incloïen una aportació positiva a efectes comptables de 4.300 milions pel fons negatiu de comerç o 'badwill', CaixaBank ha comunicat aquest 29 de juliol a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El grup ha arribat a 704.505 milions d'euros d'actiu total i una rendibilitat sobre capital tangible (ROTE) a 12 mesos sense extraordinaris de la fusió del 7,9%. A més, la ràtio d'eficiència se situa en el 56,1%.

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha assenyalat que "estem molt satisfets amb el fort creixement de l'activitat comercial , que reflecteix la nostra capacitat i voluntat de donar suport a l'economia de les famílies i les empreses".

CaixaBank destaca que la cartera de crèdit sana puja un 3,2% i que la producció d'hipoteques creix un 58% en termes interanuals, assumint un volum de 5.928 milions d'euros. De la mateixa manera, la ràtio de morositat ha baixat des del començament d'aquest 2022, situant-se en el 3,2%, el nivell més baix des del desembre del 2008.

A més, l'entitat destaca que, dins del Pla Estratègic 2022-2024, s'ha marcat com a prioritat ser referent a Europa en sostenibilitat. Per aquest motiu, s'ha fixat com a objectiu mobilitzar 64.000 milions en finances sostenibles que impulsin la transició de les empreses i la societat.