El Govern central preveu invertir 1.049,2 milions d'euros a millorar i ampliar les autopistes AP-7 i AP-2 al seu pas per Catalunya durant un període d'entre cinc i set anys, per millorar la seguretat i fluïdesa del trànsit després d'aixecar-se els peatges el setembre del 2021.

Ho ha explicat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una roda de premsa aquest divendres al costat de la delegada del Govern central a Catalunya, Maria Eugènia Gay, i el secretari general d'Infraestructures del Ministeri, Xavier Flores.

Sánchez ha explicat que aquestes actuacions se centren en nous enllaços; la millora dels existents; la millora de la seva funcionalitat i capacitat, i actuacions complementàries.

Ha explicat que les actuacions s'han consensuat amb les diferents administracions al territori i que les actuacions pretenen "cosir i vertebrar" el territori i millorar la capil·laritat de totes dues vies.

"Amb aquest pla fem un exercici de racionalització i pragmatisme per fer actuacions a curt termini i a mitjà termini que permetin evolucionar les autopistes cap al nou escenari", ha assegurat. En aquest sentit, ha assenyalat que no es tracta d'"ampliar autopistes perquè sí", sinó que s'ha fet una anàlisi tècnica per trobar el que ha definit com millors solucions.

"PLUJA D'ACTUACIONS"



Flores ha definit el pla com "una pluja d'actuacions" i que la majoria ja estan programades, amb més de 30 expedients oberts, i que s'actuarà sobre 160 quilòmetres de via; a més d'analitzar la creació d'almenys tres aparcaments segurs per a camions.

Està previst que les actuacions permetin reduir 6,3 milions d'hores de congestió a l'any i generar una rendibilitat econòmica i social de 160 milions d'euros anuals, a més d'una reducció dels costos d'accidentalitat de deu milions d'euros.

Flores ha detallat que es faran 14 enllaços nous, amb una inversió total de 75,9 milions d'euros i un benefici directe per 258.000 usuaris diaris, i també es milloraran 12 enllaços existents, amb un pressupost de 52,6 milions i utilitzats per 489.000 usuaris diaris.

Les millores de la funcionalitat consten de nou actuacions i un pressupost de 687 milions d'euros i se centren en l'ampliació de l'AP-7 en diversos trams, ja que, segons Flores, "el tronc central està al límit".

La resta d'actuacions tenen un pressupost de 233,7 milions i inclouen, entre d'altres, l'arribada de l'A-27 fins a l'AP-2; la connexió de l'A-2, l'AP-7 i la B-40 a Abrera i Martorell (Barcelona) o la variant de l'N-II a Figueres (Girona).

AUGMENT DEL TRÀNSIT



Sánchez ha explicat que l'eliminació dels peatges "ha suposat un canvi radical en la mobilitat", amb un increment del trànsit del 100% a l'AP-2, on s'han triplicat els camions, i del 40% a l'AP-7, on els camions han augmentat un 80%.

Ha assenyalat que el Govern central "sabia i volia" aquest augment i que el transvasament de camions de vies com l'N-240 o l'N-340 a les autopistes permet, en les seves paraules, millorar el servei, reduir la contaminació i salvar vides.

Ha assegurat que la voluntat no és "incentivar l'ús de les autopistes, és adaptar les infraestructures a la realitat actual" i a les necessitats de futur per millorar l'accessibilitat des del territori, la funcionalitat i la resiliència.