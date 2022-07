Catalana Occident compra Mémora, la funerària més gran d'Espanya | @ep

El grup Catalana Occident ha arribat a un acord per a l'adquisició de Mémora , la funerària més gran a Espanya , per un total de 387,5 milions d'euros, subjecte a determinats ajustos financers.

El grup ha comprat Mémora del seu equip de direcció i de l'inversor global Ontario Teachers ' Pensió PlanBoard , que va entrar a l'empresa de serveis funeraris fa cinc anys, i l'operació queda ara a l'espera de rebre el vistiplau de les autoritats reguladores a Espanya i Portugal . Segons ha informat Catalana Occident i ha explicat Cinco Días , el valor estimat de companyia de Mémora és d'aproximadament 600 milions d'euros.

Amb aquesta adquisició, ha explicat l'asseguradora, Catalana Occident augmenta la seva presència al sector funerari nacional i entra al mercat portuguès, "a través de l'adquisició d'un grup especialista i de reconegut prestigi en serveis fúnebres", amb presència a 21 províncies espanyoles i al país lusità. “La nostra vocació és mantenir un servei de màxima qualitat en moments tan complicats per a les famílies, recolzant-nos en la qualitat humana i de gestió del Grup Mémora ”, ha sostingut el director general de Grup Catalana Occident, Francisco Arregui.

Per la seva banda, el director general sènior de capital privat d' Ontario Teachers' d'Europa, el Pròxim Orient i l'Àfrica, Jean-Charles Douin, ha destacat la seva tasca per reforçar la posició de Mémora com a grup líder, en les seves paraules: "Havent complert amb el nostre pla d'inversions a Mémora , és el moment oportú de deixar el grup en bones mans”.