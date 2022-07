Un consorci català inverteix 1,7 milions en el desenvolupament de mobles intel·ligents amb IoT | @ep

Un consorci de tres empreses i tres centres tecnològics catalans, liderat pel clúster Cenfim ha invertit 1,7 milions d'euros per desenvolupar prototips que incorporin l' Internet de les Coses (IoT , per les sigles en anglès) en productes del sector del moble i l'habitatge.

Es tracta del projecte Smartpace, desenvolupat per Ris3cat , que ha creat un sofà, un moble expositor intel·ligent i una porta automàtica amb tecnologia òptica, ha informat la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest diumenge.

El projecte ha comptat amb la participació d' Arquetypo, Kave Home i Motion4, així com la dels centres tecnològics Eurecat, Leitat i la Fundació i2CAT , i ha estat cofinançat per l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Conselleria d'Empresa i Treball , Acció.

El director tècnic de Smartspace i digital & livinglab manager de Cenfim, Jaisiel Madrid, ha assegurat que l'objectiu és "accelerar la transició" dels productes a l'àmbit de l'interiorisme.

Madrid ha afirmat que, a més dels prototips, s'ha desenvolupat una plataforma d'IoT i un gateaway per connectar qualsevol producte entre ells amb sensors i que centralitza totes les dades.