Pimec

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha augurat reestructuracions i acomiadaments a les empreses en tornar de vacances, i ha assegurat que els Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTE) no seran "prou atractius per a les empreses, són massa rígids".

En una entrevista a ' El Periódico ' recollida aquest diumenge per Europa Press, Cañete ha defensat que, encara que cal intentar que els treballadors conservin la seva feina i un salari digne, cal "prioritzar l'activitat econòmica".

Sobre la viabilitat dels ERTE , ha sentenciat: “Si nosaltres hem de mantenir llocs de treball de manera fictícia ens estem fent un flac favor, tant a les empreses com al contribuent. A curt termini pot funcionar, però és pa per avui i gana per demà".

Així, segons Cañete , a la tornada de les vacances d'estiu, "un grup molt gran de pimes" es trobarà que ha de tornar els crèdits ICO , amb una pèrdua de marges de benefici i amb una menor demanda, per la qual cosa hauran de fer plantejaments, en les seves paraules, per continuar sent viables.

DEMANA MÉS "FLEXIBILITAT" A LA CONTRACTACIÓ

Ha negat que les pimes hagin augmentat els beneficis amb la pujada de l' IPC i defensa que han reduït els seus marges; ha assegurat que la reforma laboral crea manca de "flexibilitat" a l'hora de contractar i ha indicat que la Generalitat ha de millorar en matèria de diàleg social.

En aquest sentit, ha sostingut que les empreses contractarien més si tinguessin condicions més flexibles: “Hem d'invertir el sistema. No podem tenir un 10% d'atur i que hi falti gent en restauració, turisme, neteja o altres àmbits”.

Preguntat sobre si el problema és el salari que es cobra en aquestes professions, ha respost que estan pactats en conveni: "Si la gent no treballarà perquè no guanya prou i prefereix quedar-se a l'atur... Al final és una qüestió matemàtica".